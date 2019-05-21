Кинофестиваль прирос Австралией

И стал примером для других

Вчера в Чебоксарах стартовал XII Чебоксарский международный кинофестиваль этнического и регионального кино. А перед открытием состоялась пресс-конференция, посвященная мероприятию.

Началась она с восхищенного возгласа художественного руководителя фестиваля Сергея Лаврентьева о том, как преобразились и похорошели Чебоксары. После похвальных слов в адрес столицы республики киновед подчеркнул, что 12 лет назад Чебоксарский фестиваль был первым, где показывали этнические и региональные фильмы, а теперь не только в стране, но и во всем мире стали заниматься этническим кино.

В этом году в Чебоксары приехало как никогда много звезд. В жюри конкурса игровых фильмов вошли режиссер Галина Долматовская, дочь знаменитого поэта-песенника Евгения Долматовского, кинорежиссер Вячеслав Сорокин, оператор Шандор Беркеши, узбекская актриса Рано Кубаева. Возглавляет жюри профессор ВГИК и ВКСР, российский и узбекский киносценарист Одельша Агишев. Им предстоит насыщенная программа: на конкурс представлено 11 работ.

В числе почетных гостей к нам приехали народный артист Российской Федерации Александр Пашутин, французский киноактер Биби Насери, сыгравший главную роль в фильме «13-й район», и «отец» «Ералаша» Борис Грачевский.

Борис Грачевский объявил, что привез на специальный показ свой игровой фильм о разновозрастной любви «Между нот, или Тантрическая симфония», который он вынашивал 10 лет, и пообещал, что, конечно же, не обойдется без его детища «Ералаша».

Председателем жюри, которое будет оценивать этническое кино, в этом году стал кинорежиссер и сценарист из Южной Кореи Хонг Санву. Он рассказал, что ему не просто интересно посмотреть и оценить представленные фильмы, но и хотелось бы отобрать что-то для показа у себя на родине, в том числе пригласить российских создателей кино для участия в фестивалях в Южной Корее.

Вместе с ним фильмы будут оценивать победитель прошлого фестиваля режиссер Ильшат Рахимов, сценарист Алексей Бородачев, доктор культурологии, кандидат исторических наук, профессор Владимир Васильев. На конкурс представлено 17 работ из Чувашии, Хакасии, Чечни, Бурятии, Якутии, Башкортостана, Татарстана, Кабардино-Балкарии, Алтайского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Австралии.

На фестивале будет и большая внеконкурсная программа. В первую очередь зрителям интересно будет посмотреть австралийские короткометражки, в которых нет привычных для нас экзотических пейзажей и животных, это фильмы об отношениях людей, в том числе детей-аборигенов. Как сообщили представители Австралии, фильмы серьезные, местами очень жесткие, у себя на родине они получили очень эмоциональный отклик.

Прямо во время пресс-конференции чувашский режиссер Юрий Спиридонов предложил французскому киноактеру Биби Насери сыграть в его фильме «Битва за Новоюжку», на которое актер ответил, что готов принять предложение, его уже не интересуют слава и деньги, он хочет сделать хорошее дело. Так что не исключено, что на следующий кинофестиваль будет представлен международный фильм.

В пресс-конференции принял участие и Глава Чувашии. Михаил Игнатьев сказал, что очень приятно принимать фестиваль в городе в его 550-летний юбилей. На восхищение гостей чистотой Чебоксар, красотой набережной ответил, что у нас в республике хорошая экология, уже 100 человек перешагнули столетний рубеж, и если кто-то хочет последовать их примеру, то пусть остается. Пожелав плодотворной работы, пригласил присутствующих на праздник, который состоится в августе.

Фото gov.cap.ru: Киновед Хонг Санву думает о том, как познакомить южнокорейского зрителя с творчеством россиян, а француз Биби Насери сам готов участвовать в съемках фильма чувашского режиссера.