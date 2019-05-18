Подвиги врачей и водолазов

История столицы на страницах «СЧ»
60 лет назад — 19 мая 1959 года
В канун Дня пионерии в Чебоксарах открылся городской детский парк.
«Хорошо позаботились о ребячьем досуге шефы — коллективы УНР-3 и УНР-4. Они заново отремонтировали и покрасили беседки и стенды, сделали качалки и аттракционы. Веселым и торжественным было открытие парка. С интересным концертом выступил ансамбль песни и танца Чебоксарского Дворца пионеров, а потом начались массовые игры и танцы, закружилась карусель, началась демонстрация дневного кино. Весело и оживленно было и в игротеке, и на дошкольной площадке, во всех уголках парка веселились ребята — хорошее лето пришло!»
На снимке: выступление ансамбля песни и танца Чебоксарского Дворца пионеров. Фото Н. Ургалкиной.
50 лет назад — 14 мая 1969 года
Письмо чебоксарца З. Антонова о нерешенном «водном» вопросе «прокомментировал» художник А. Быков.
«С декабря прошлого года не работает колонка возле сквера по улице Ватутина, и жильцы этого микрорайона вынуждены ходить за водой за два-три километра.
В феврале лопнула труба в колодце. В течение трех суток лилась из него вода. Заливало дома и надворные постройки. В водосеть подавали аварийные сигналы. Все бесполезно. Тогда мы наняли за свой счет монтеров, и они с помощью машины откачали воду из колодца и перекрыли вентиль. Но колонка не работает до сих пор».
40 лет назад — 13 мая 1979 года
Из-за сильного паводка село Приверх и поселок Сосновка на левом берегу Волги оказались затоплены. Газета рассказывает о мужественных людях, спасавших жителей затопленного Заволжья.
«Стихия с каждым часом приобретала угрожающий характер. На помощь людям, терпящим бедствие, прилетел вертолет Ярославского авиапредприятия. Но сел он значительно выше от места затопления. Поэтому часть людей к вертолету надо было доставить на лодках. Вот в эту самую работу и включился водолаз первого класса Чебоксарской спасательной станции Вячеслав Малайкин.
…На левобережье стоял сплошной лед, нагнанный за ночь южным ветром. Глыбы льда находились в движении, крошились, ломались. К людям, дома которых были затоплены, можно было попасть только через эту страшную преграду. Вячеслав Малайкин с дружинником-спасателем Валерием Солодовниковым на моторной лодке «Казанка-1» быстро пересекли открытый, чистый ото льда водоем. Дальше лодку нужно было тянуть волоком.
— Преодолеем, Славка, — только и сказал Валерий.
И два спасателя, забыв об опасности, бесстрашно поволокли лодку по торосистому, колыхающемуся льду. <…>
В труднейших условиях Вячеслав Малайкин и Валерий Солодовников спасли женщину с трехмесячным ребенком и еще трех детей.
П. Иванов».
19 мая 1979 года
В травматологическое отделение медсанчасти строителей поступила женщина, пострадавшая в автокатастрофе. 13 часов врачи во главе с заведующим отделением Михаилом Сорокиным боролись за ее жизнь.
«Быстрый осмотр и большой опыт моментально подсказали диагноз: перелом-вывих второго шейного позвонка, травма черепа, множественные переломы ребер. В результате шоковое состояние, паралич конечностей. Были вызваны анестезиолог Анатолий Федорович Обухов, невропатолог Станислав Павлович Карпов. Теперь время исчислялось так: вскрытие вены, переливание крови, постановка позвонков. На все это ушло десять минут. <…>
…Через четыре часа поднялось давление, появился пульс. В человеке затеплилась жизнь. Но борьба еще продолжалась: полиглютин, обезболивающие средства, фиксация позвоночника. Через 13 часов женщина пришла в сознание. Но только через 10 дней усиленного лечения, круглосуточного дежурства около постели больной можно было сказать: будет жить.
В. Кибардина».
ОТ РЕДАКЦИИ
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