На «горячую линию» по переходу на цифровое телевидение поступило более 200 звонков

Более двух сотен звонков поступило ко вчерашнему дню на региональную «горячую линию» по переходу на цифровое телевидение.

Как уже сообщала «СЧ», заработала «линия» 4 марта. Уже в первые дни люди стали активно звонить и задавать вопросы. На сегодня специалисты оформили более 30 заявок на помощь волонтеров. В услугах добровольцев в основном нуждаются пожилые и одинокие граждане, кому тяжело самим настроить телевизионные приемники и приставки.

Напомним, «горячая линия» (8352) 26-11-11 принимает звонки по будням по 14 апреля. А с 15 по 28 апреля она будет работать и в субботу