Гимнаст из Чувашии выступит в Баку

Вчера в Азербайджане стартовал Кубок мира по спортивной гимнастике. Вместе с именитыми спортсменами, чемпионами мира и призерами Олимпийских игр Денисом Аблязиным и Марией Пасека на гимнастический помост выйдет и представитель Чувашии Владислав Поляшов.

Как сообщают в Минспорте республики, наш спортсмен выступит в вольных упражнениях, а также на коне и брусьях.

Всего на этап Кубка мира в Баку собрались сильнейшие гимнасты из 41 страны. На кону не только награды — соревнования эти играют важную роль для получения именных лицензий на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. Трансляции финалов Кубка мира по спортивной гимнастике будут идти в субботу и воскресенье на каналах холдинга «Матч».