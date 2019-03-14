Новости районов короткой строкой

В ИБРЕСИНСКОМ РАЙОНЕ представительницы прекрасного пола до сих пор обсуждают «восьмимартовский сюрприз», устроенный в праздничные дни представителями ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Ибресинскому району останавливали автоледи и вместо проверки документов дарили им цветы, не забывая все же предупреждать о внимательности на дорогах.

В АЛАТЫРЕ в эту субботу, 16 марта, пройдет традиционная лыжная эстафета на призы газеты «Алатырские вести». В 10 утра на лыжной трассе, расположенной в Липовом овраге (микрорайон «Западный»), соберутся ветераны спорта, школьники и студенты, производственные коллективы и дружные семьи.

В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ в первый месяц весны 90-летний юбилей отметят четверо долгожителей, проживающих в Цивильске, Чурачиках, Сюткасах и Синьялах. Троим селянам из деревень Орбаши, Чирши, Борзайкасы исполнится 95. А жительница деревни Первое Семеново отпразднует

105 лет.

В БАТЫРЕВО к недавно построенному новому корпусу Батыревской школы № 1, в котором будут учиться дети начальных классов, планируется проложить новую дорогу.

Фото ibresi.cap.ru