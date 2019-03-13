Начался прием документов на выдачу удостоверений многодетной семьи

Первые заявления на выдачу удостоверения многодетной семьи в Чувашии приняты отделами соцзащиты населения КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии.
Удостоверение имеет право получить один из родителей в семье, воспитывающей трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая усыновленных.
Для получения необходимо подать в отдел социальной защиты населения по месту жительства заявление, в котором указываются сведения о членах семьи, родственных связях с заявителем. С заявлением необходимо предъявить оригиналы документов либо заверенные копии. Возможна подача заявления в электронной форме.
Удостоверение выдается сроком на три года.
На сегодняшний день в Чувашской Республике зарегистрировано 131 заявление на выдачу удостоверения многодетной семьи.
Один Ответ
Не могли бы вы написать зачем оно нужно и что дает