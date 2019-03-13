Чебоксарец «забронировал» путевку в Крым у мошенников

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В январе нынешнего года 36-летний житель Чебоксар увидел в Интернете объявление о раннем бронировании путевок со скидкой в один из пансионатов Республики Крым. Он позвонил по телефону, указанному в объявлении, и «забронировал» путевку в санаторий в Алуште для всей своей семьи, для чего перечислил на счет фирмы более 37 000 рублей.

Отправив деньги, глава семьи решил изучить сайт пансионата, но не смог найти его в Интернете. В одной из социальных сетей про фирму, через которую он забронировал путевки, была информация, что она является мошеннической. К тому моменту телефонные номера, указанные в первоначальном объявлении, оказались отключены, электронная почта заблокирована.

По данному факту проводится проверка.

Опубликовано: 13 марта 2019 г.

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