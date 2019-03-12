«Поднял батальон и пошел в атаку…»

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

9 марта 1944 г.

Свой очередной подвиг в этот день совершил Герой Советского Союза, командир батальона 127-го гвардейского стрелкового полка 42-й гвардейской стрелковой дивизии 40-й армии 2-го Украинского фронта гвардии старший лейтенант Анатолий Иванов из села Высоковка Канашского района. «Тов. Иванов быстро ориентируется в сложной обстановке, неоднократно показывал свое умение бить противника малыми силами. Он, рискуя своей жизнью, вел уверенно свой батальон на разгром немецких полчищ. В последнем бою 9 марта, находясь в боевых порядках, был тяжело ранен», — так характеризовал своего комбата командир полка подполковник Середа, представляя Анатолия Александровича ко второму званию Героя Советского Союза.

В первый раз лейтенант Иванов был удостоен этого высшего звания Указом Президиума Верховного Совета от 29 октября 1943 г. За подвиги же, совершенные 6-9 марта 1944 г., Героя Советского Союза Анатолия Иванова наградили орденом Александра Невского. Это был первый случай, когда уроженца Чувашии — Героя Советского Союза представили к этому званию еще раз.

Василий Ильич Ильин, 1905 г.р., член ВКП(б), из деревни Кошки Красноармейского района, телефонист батареи 120 мм минометов 108-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии рядовой, в этот день погиб в бою в районе украинской деревни Воскресеновка, первично похоронен на кладбище села Биляевка Ново-воронцовского района Николаевской области Украины. Был награжден медалью «За отвагу».

В результате дополнительного исследования документов военных лет в ноябре 1946 г. было установлено, что уроженец села Кочаково Чебоксарского района (сейчас — в черте г. Чебоксары) ездовой 975-го стрелкового полка 158-й стрелковой дивизии, красноармеец Федор Андреевич Яковлев, 1900 г.р., первоначально считавшийся пропавшим без вести в марте 1943 г., погиб 9 марта 1944 г., первоначально захоронен в Витебском районе Витебской области (деревня Казаново, могила № 68, ряд 1, 3-й слева).

Из оперативной сводки Совинформбюро:

В течение 9 марта войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая развивать наступление, в результате обходного маневра в сочетании с фронтальной атакой овладели городом и железнодорожным узлом СТАРОКОНСТАНТИНОВ — важным опорным пунктом обороны немцев на ПРОСКУРОВСКОМ направлении, а также с боями заняли более 100 других населенных пунктов… Наши войска ворвались в город ТАРНОПОЛЬ, где завязали уличные бои.

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление, форсировали реку ИНГУЛЕЦ и, прорвав сильную оборону немцев по западному берегу этой реки, за четыре дня наступательных боев продвинулись вперед от 30 до 60 километров и расширили прорыв до 170 километров по фронту.

В ходе наступательных боев войска фронта нанесли тяжелое поражение трем танковым и шести пехотным дивизиям немцев, овладели районными центрами Николаевской области НОВЫЙ БУГ и КАЗАНКА, заняли свыше 200 других населенных пунктов.

…По предварительным данным, за четыре дня боев войска 3-го Украинского фронта захватили следующие трофеи: танков 67, орудий разного калибра 175, пулеметов 270, автомашин более 2000, бронетранспортеров 14, складов с разным военным имуществом 10. Противник потерял только убитыми около 6000 человек. Нашими войсками захвачено в плен до 1000 немецких солдат и офицеров.

На других участках фронта — разведка и в ряде пунктов бои местного значения.

10 марта 1944 г.

Василий Андреевич Андреев, 1923 г.р., из деревни Акулево Чебоксарского района, погиб в этот день в бою и был захоронен в деревне Просоловка Борятинского района Калужской области.

Уроженец села Старые Тойси Батыревского района Александр Николаевич Сорокин, 1907 г.р., чуваш, призванный бывшим Чкаловским РВК, пропал без вести под городом Таллином, Эстония.

11 марта 1944 г.

В госпитале ХППГ № 595 умер от ран курсант 80-й стрелковой дивизии сержант Порфирий Михайлович Чернов, 1925 г.р., уроженец деревни Нискасы Моргаушского района.

Первично захоронен в селе Кривые Колена Тальновского района Киевской области Украины.

9 марта 1944 г. при освобождении города Новый Буг Николаевской области Украины был тяжело ранен и 11 марта скончался от ран заместитель командира 38-го танкового полка 13-й механизированной бригады гвардии майор Иван Якимович Чернов, 1913 г.р., из деревни Полевые Буртасы Яльчикского района. Похоронен Иван Якимович в парке города Новый Буг.

12 марта 1944 г.

Уроженец деревни Чертаганы Шумерлинского района Александр Иванович Трясугин, 1918 г.р., чуваш, призванный Шумерлинским РВК, гвардии ефрейтор, погиб в бою, захоронен в деревне Худобелкино Салижаровского района Тверской области.

В Заволжье команды спортивных обществ Чувашии разыгрывали первенство по лыжам. В женской эстафете в три этапа на 5 километров первое место выиграли лыжницы «Буревестника» (мастер спорта Гущина, Юдина и Маркова), пробежавшие сильно пересеченную дистанцию за 1 час 21 мин. 40 сек. и почти на 15 минут опередившие команду «Спартак». В мужской эстафете 3 по 10 километров первенство завоевала команда «Динамо» (Карчевский, Капитонов и Васильев).

13 марта 1944 г.

В этот день подписан наградной лист с представлением к медали «За боевые заслуги» Евстафия Васильевича Камзина, 1920 г.р., призванного 19.10.1940 г. Шемуршинским РВК: «Старший сержант тов. Камзин Евстафий Васильевич на протяжении 2 лет работает по уходу за больными и ранеными лошадьми, а также по заготовке фуража для лошадей, находящихся на излечении в ДВЛ. Все работы и спецзадания выполняет в срок и аккуратно. Больные и раненые лошади благодаря его работе были всегда вволю обеспечены фуражом, вычищены и защищены от непогоды. Содержит в образцовом порядке обоз ДВЛ. При выходе из окружения войск противника в 1941 году под его руководством был выведен обоз и вывезены из окружения 16 раненых бойцов и командиров, которые были направлены в госпиталь».

СПРАВКА «СЧ» ДВЛ — дивизионный ветеринарный лазарет.

13 марта за Волгой продолжились соревнования по лыжам. Гонку на 10 километров выиграла мастер спорта Гущина со временем 48 мин. 45 сек. Упорная борьба за второе место разгорелась между Самойловой («Спартак») и Юдиной. Самойлова сумела выиграть у своей конкурентки около минуты и прийти второй. Командное первенство на этой дистанции досталось «Буревестнику».

В результате двух дней соревнований общее первенство выиграло спортивное общество «Динамо», на втором месте — «Спартак», на третьем месте?— «Буревестник». Далее идут «Сталинец», «Медик», «Смена». Лыжники Красной Армии принимали участие в розыгрыше только личного первенства.

14 марта 1944 г.

Уроженец села Кошлоуши Вурнарского района Павел Ильич Надеждин, 1924 г.р., старший сержант, погиб в бою и захоронен в братской могиле № 2 в поселке Синимяэ Кохтла-Ярвеского района Эстонии.

15 марта 1944 г.

«Красная Чувашия» в номере за 15 марта предупреждает: «Президиум Верховного Совета СССР продлил на 1944 год действие Указа от 9 апреля 1942 года о временном прекращении выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск рабочим и служащим».

В номере также сообщается о награждении орденом Суворова 2-й степени офицера Пустынина из села Ичиксы. Однако выявить его ни среди награжденных, ни среди погибших, ни среди вернувшихся с войны не удалось. Возможно, внесут ясность земляки орденоносца.

Газета рассказывает о пребывании в Чувашии Героя Советского Союза Александра Спиридоновича Квиткова, уроженца Казахской ССР, командира отделения 218-го гвардейского полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта, гвардии старшего сержанта. Герой встретился с членами колхозов «Чешлавар», «Актив», «Красный флот», а также с учащимися и учителями Хыркасинской неполной средней школы. Имел ли он какое-либо отношение к нашей республике, так и не удалось выяснить.

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