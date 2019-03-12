Садоводческое товарищество оштрафовано за захламление территории бытовыми отходами

В Моргаушском районе суд постановил привлечь к административной ответственности в размере 100 тысяч рублей одно из садоводческих товариществ, захламившее территорию твердыми бытовыми отходами.

А случилось это после того, как специалисты Минприроды Чувашии обследовали земельные участки, расположенные на общедоступной территории этого товарищества. В ходе проверки было выявлено захламление отходами площади около 20 квадратных метров.

Между тем статья 8.2 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и другом обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой.

Закон об охране окружающей среды запрещает размещение опасных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах и других местах (перечень немаленький). А по СНиП 30-02-97 (пункт 5.11) нельзя организовывать свалки отходов на территории садоводческих (дачных) объединений и за ее пределами. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки для мусорных контейнеров, которые размещаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 метров от границ садовых участков.

Суд квалифицировал действия товарищества как несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований и наказал виновника административным штрафом в 100 тысяч рублей. Постановление пока в законную силу не вступило.

Фото lipetskmedia.ru: За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами юридическим лицам (в том числе садоводческим товариществам) грозит административный штраф от 100 тысяч до 250 тысяч рублей (ст. 8.2 УК РФ).