Жилец дома в Новочебоксарске «приватизировал» общедомовой тепловой узел

В Новочебоксарске конфликт, возникший в многоквартирном доме на почве использования общего имущества, стал предметом разбирательства в суде.

Истцом выступал председатель совета многоквартирного дома, законно избранный на внеочередном общем собрании жильцов. Он в ответе за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловой энергоустановки дома. Для его обслуживания и эксплуатации председателю необходимо иметь доступ в помещение теплового узла. Однако у него не было такой возможности.

Комиссия МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарск» установила, что семья, проживающая в доме, использует теплоузел для хранения личных вещей. Собственника квартиры неоднократно предупреждали, что надо освободить тепловой узел от посторонних предметов. Председатель домового совета просил передать ему ключи от теплоузла, но положительной реакции не последовало. Вот и пришлось обращаться в суд.

На судебном заседании ответчик заявил, что члены его семьи пользуются теплоузлом «на законных основаниях», так как это помещение входит в площадь принадлежащей им на праве собственности квартиры (первый этаж). Вход в теплоузел возможен только через тамбур означенной квартиры. Однако суд отклонил доводы ответчика как необоснованные. По закону помещение, в котором расположен теплоузел, — это общедолевая собственность жильцов дома. И ни в какие законные рамки не вписывается воспрепятствование доступу в теплоузел человека, который должен выполнять обязанности по договорным обязательствам с обслуживающими, энергоснабжающими организациями.

Суд обязал ответчика обеспечить доступ председателя совета дома в теплоузел, передав ему ключи. И убрать оттуда личные вещи.