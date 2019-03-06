В Чувашии заработала «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое эфирное телевидение

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Профессиональную консультацию можно получить по номеру телефона (8352) 26-11-11, уточняют в Министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии.

Специалисты подскажут, какое оборудование нужно для приема цифрового эфирного телевизионного вещания (приставка, антенна, телевизионный кабель), где его можно приобрести, какие категории граждан вправе рассчитывать на материальную поддержку, словом, ответят на все интересующие вопросы.

Кстати, позвонив на «горячую линию», можно оставить заявку на вызов волонтеров. Благо, отряды добровольцев, которые будут помогать людям с настройкой телевизионных приемников и приставок, уже созданы во всех районах республики.

Отметим, «горячая линия» работает по расписанию: с 4 марта по 14 апреля только в будни с 9.00 до 18.00; с 15 апреля по 28 апреля — с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00; с 29 апреля по 2 июня — с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Опубликовано: 5 марта 2019 г.

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