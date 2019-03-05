Какие нововведения вступили в силу 1 марта?

С первого марта завершилась дачная амнистия

Она, напомним, разрешала владельцам земельных участков зарегистрировать права на индивидуальные и дачные дома в упрощенном порядке, то есть имея на руках только технический план и документы на земельный участок.

Сейчас начинают действовать новые правила, усложняющие процедуру регистрации. Как уже сообщала «СЧ», с 1 марта становится обязательным уведомительный порядок строительства и регистрации недвижимости на землях, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства. Уведомление о начале строительства подается в орган местного самоуправления (администрацию). После проверки параметров будущей постройки выдается уведомление о соответствии.

Потом собственник участка заказывает технический план у кадастрового инженера и направляет его в администрацию вместе с уведомлением о завершении строительства. Администрация обязана в течение семи дней подать документы на регистрацию и кадастровый учет возведенного дома. Если не соблюдать новые правила, дом может быть признан самовольной постройкой. Управление Росреестра по Чувашии напоминает, что замены ранее выданных на построенные объекты документов не потребуется, если того не пожелают сами правообладатели недвижимого имущества.

Переезды через железную дорогу, где идет большой поток автомобилей, должны быть оборудованы видеокамерами

Об этом говорится в поправках в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности…» и в закон «О безопасности дорожного движения». В силу они вступят не с начала месяца, а с 28 марта.

Изменения в законодательстве обязывают владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта оборудовать переезды видеокамерами, которые автоматически могут фиксировать нарушение правил пересечения автомобилистами железнодорожных путей, например, проезд на красный свет. В первую очередь они устанавливаются на самых оживленных переездах, пояснили «Российской газете» в РЖД. В настоящее время камерами оборудованы около 250 переездов. В этом году они появятся еще примерно на 130.

Как сообщили «СЧ» в УГИБДД МВД по Чувашии, сейчас в республике насчитывается 67 железнодорожных переездов. Большинство из них — 51 — находится на содержании филиала РЖД — Горьковской железной дороги, остальные — на балансе различных ведомств и организаций. Ни на одном из этих переездов устройств фото– и видеофиксации пока нет. В УГИБДД также сообщили, что в прошлом году на железнодорожных переездах Чувашии произошло 6 ДТП, в которых погиб один человек и еще трое получили травмы.

С начала марта возобновляются программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

По данным Минпромторга, сообщает «Российская газета», на эти цели в нынешнем году из федерального бюджета будет выделено 3 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на компенсацию банкам, которые выдают льготные кредиты. Заемщики же получают скидку от 10 до 25 процентов (повышенные скидки действуют только для жителей Дальневосточного федерального округа) на первоначальный взнос.

При этом необходимо соблюсти следующие условия: иметь водительское удостоверение, двух или более несовершеннолетних детей (проверяется банком по паспорту или свидетельствам о рождении детей), покупать автомобиль впервые (проверяется банком, в том числе через бюро кредитных историй).

В нынешнем году, как уточнили «РГ» в министерстве, максимальная стоимость автомобиля, на который можно взять кредит со скидкой, снижена до миллиона рублей (в прошлом году можно было оформить кредит и на более дорогой автомобиль).

Людмила Семенова, Мария Ненашева