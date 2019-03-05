Терпение и анальгетики могут стоить здоровья и даже жизни…

Алексей Баринов: Нужна медицина здравомыслия

Доктор Алексей Баринов много лет занимается лечением боли. Член Всемирной ассоциации изучения боли приехал к нам, чтобы обучить врачей справляться с ситуациями, когда пациент страдает от хронических заболеваний, которые мучают его и снижают качество жизни. Наш обозреватель встретился с гостем республики.

— Доктор, почему вдруг у врачей появился интерес к купированию боли? Люди постарше помнят времена, когда на обращение по поводу болей доктор разводил руками, мол, что тут поделаешь, надо потерпеть. Никого не удивляло, если врач задавал встречный вопрос: «А что вы хотите в вашем возрасте?» Сейчас ситуация, пусть не кардинально, но изменилась. Боль стали купировать.

СПРАВКА «СЧ» АЛЕКСЕЙ БАРИНОВ — доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии, старший научный сотрудник НИО неврологии научно-медицинского парка 1 Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, директор Академии интервенционной медицины, председатель правления Межрегиональной ассоциации специалистов паллиативной и интервенционной медицины, член Всемирной ассоциации изучения боли (IASP), член Европейской академии неврологии (EAN), автор 125 публикаций по проблемам боли.

— Дело в том, что стал развиваться коммерческий сектор медицины, и у пациентов появился выбор, к кому идти. Зачем идти к врачу, который при болях в спине уложит на кушетку, зафиксирует пациента ремнями под мышками и на лодыжках и будет вытягивать позвоночник с риском порвать связки, если можно обратиться к тому, кто аккуратно тонкой иглой дойдет до нерва и его заблокирует.

— Как это порвать связки? Это же ужасы инквизиции просто какие-то.

— Увы, мне приходилось видеть довольно серьезные травмы, которые получали пациенты при таком лечении. И потом мы долго лечили не только само заболевание, но и ятрогенные осложнения — те, что были нанесены медиками. К счастью, медицина развивается, врачи становятся грамотнее.

— Когда человек чувствует боль, действительно ли ее не надо терпеть? Но ведь принимать лекарства тоже не очень хорошо, недаром говорят: «Одно лечим, другое калечим».

— Боль бывает разная. Если она острая и известно, почему она возникла, то можно потерпеть. Например, спортсмены систематически терпят боль: упали, ударились, ушибли ногу, растянули связки. Если нет подозрения на перелом или сотрясение мозга, то это обычно не требует вмешательства медиков. Но если боль хроническая, значит, в организме непорядок. И вот такую боль терпеть не надо. Нужно идти к врачу и выяснять, о чем сигналит боль.

— Возьмем головную боль. Многие предпочитают выпить таблетку и забыть о ней.

— С острой головной болью практически никто не приходит к врачу. Потому что все смотрят телевизор, видят рекламу лекарственных препаратов и сами себе делают назначения. Люди пьют таблетки, и они, к несчастью, помогают. Человек успокаивается, живет себе дальше. Но проходит время, лекарства уже не спасают его от боли, он идет в больницу. И вот тут мы нередко сталкиваемся с очень тяжелыми случаями, когда у человека опухоль мозга или аневризма — это расслоившийся сосуд, который может лопнуть в любую минуту, и ситуацию уже сложно держать под контролем. Даже если опухоль доброкачественная, например, менингиома, метастазов нет, и, казалось бы, все хорошо, но она уже нанесла серьезный вред мозгу. И даже после успешной операции человек, бывает, остается инвалидом. Аневризмы сейчас лечат, но они тоже не должны быть запущенными, потому что сосуд может порваться прямо во время операции.

— Ну а обычные мигрени? Они же не лечатся.

— Почему? Вот тут как раз есть смысл пить таблетки, но!.. Только по назначению врача. Сейчас появились препараты, которые улучшают качество жизни при мигренях, практически избавляя человека от страданий. Однако их нельзя принимать самостоятельно.

— А самому можно определить, серьезное у тебя что-то и срочно надо сдаваться врачам или можно подождать, пока закончишь квартальный отчет, получишь диплом, сыграешь свадьбу ребенка?.. Что называется, нужное подчеркнуть.

— Вот вы готовите квартальный отчет, долго сидели за компьютером. Болит голова или спина. Встали, плечами подвигали, руками помахали, растянули мышцы — полегчало. Но если голова болит систематически, и боль не проходит после того, как вы размялись, то надо прийти к врачу и обследоваться. Сейчас есть для этого все возможности, в том числе томографы… То же касается спины. Женщина ходит, жалуется, что спина болит. При этом она становится ниже ростом, у нее сутулость появилась. Ей нужно не обезболивающее принимать, а лечить остеопороз. Сделать денситометрию — определить плотность кости. Врач назначит препараты, которые кости укрепят, и они не будут разрушаться дальше. Вот только то, что уже потеряно, не вернуть, поэтому не надо тянуть с обследованием.

— Когда болит спина, мы норовим попасть к массажисту. Это полезно?

— Массаж массажу рознь. Если на сеансе спину просто погладят, слегка пощипают — это вреда не принесет. Эротический какой-нибудь массаж, тут главное, чтобы жена не узнала. А вот если начнут применять мануальные техники… Сейчас популярен тайский массаж. Там идет довольно сильное воздействие на костно-мышечную систему. И это может очень навредить. Так что здесь нужна осторожность. И рекомендации врача, что можно, а что нет.

— А как вы относитесь к остеопатам? Официально специальность появилась недавно, и вокруг остеопатов много домыслов.

— Если остеопат владеет мануальными техниками, лечебной физкультурой, кинезиотерапией… Ведь что делает остеопат? Он вместе с пациентом, а иногда вместо него занимается лечебной физкультурой. Так вот, когда он помогает пациенту выполнять те или иные движения рукой или ногой, растягивает ему мышцы, чтобы увеличить объем движений, — это правильно и хорошо. А вот когда он наложением рук восстанавливает ему обмен энергией в краниосакральной системе, то вреда от этого не будет, если вы не против того, чтобы вам облегчили кошелек. У перуанцев в Андах есть целители, которые обтирают тело больного черной морской свинкой, чтобы она вытянула из тела всю дурную энергию. Это примерно из той же оперы.

— Давайте вернемся к голове. Сейчас часто можно услышать, что проблемы с головной болью у нас от родовых травм. Это правда?

— Родовые травмы бывают, но… Опять «но». Сейчас очень модно вправлять атлант. Это первый позвонок шейного отдела. У него не совсем обычное строение: он отличается от других позвонков, потому что крепится к затылочной кости. Благодаря атланту мы можем головой вращать, наклонять, он же обеспечивает нам и поддержку головы. Так вот, приходит пациент к доктору, а ему говорят: «У вас смещение атланта. Вам надо его вправить». Причем говорят не голословно, а показывают на снимке, мол, видите, как он сместился. И пациент пугается, потому что не знает, что смещение атланта на снимке очень легко зафиксировать: достаточно во время рентгенографии приоткрыть рот, как атлант сместится. Человек чуть нагнул голову, почти незаметно, и атлант сместился уже в другую сторону. Свойство у позвонка такое. И вот некоторые недобросовестные специалисты долго лечат пациента, естественно, не бесплатно, от этого смещения.

— А добросовестный что будет делать?

— А добросовестный найдет причину, по которой у пациента болит голова, и если она кроется в шейном отделе позвоночника, расслабит мышцы, возможно, сделает блокаду или тейпирование: наклеит специальные эластичные хлопковые ленты. Если есть показания, поставит иголки. Только для этого у него прием должен быть не 15 минут, а как минимум час-полтора. Главное для врача — найти источник боли: мышцы, связки, кости, пережатый нерв. А там уже можно выбрать тактику лечения. Ну и он обязательно покажет, какие упражнения надо делать, чтобы головная боль не возвращалась.

— Ну вот, опять упражнения…

— Без них невозможно держать мышцы в нужном тонусе, особенно если у вас сидячая работа. Это касается мышц не только шеи, но и всего организма.

— А вот еще с памятью проблемы у каждого второго, а так хочется все помнить. Можно попить ноотропы? Правда, адепты доказательной медицины уверяют, что это лекарство-пустышка, и если эффект от него есть — это эффект плацебо…

— Нет, это совсем не плацебо. Поэтому вот этого — «а давай-ка я что-нибудь попью» — быть не должно. Если у человека есть судорожная готовность, он может об этом не подозревать даже и прекрасно жить. А тем, что «попьет» ноотропы, может спровоцировать у себя приступ эпилепсии. Или после инсульта, когда память ухудшилась, решение «попить» такие препараты может спровоцировать перевозбуждение мозговой деятельности и новый инсульт. Поэтому доказательная медицина — это хорошо, но далеко не всегда можно провести рандомизированные клинические исследования препарата, который реально помогает. Или… Вот болит голова. Доказательная медицина рекомендует в качестве анальгетика таблетки с опиатами: они прекрасно снимают головную боль. Вы будете принимать их с риском получить от них зависимость? Если полагаться только на доказательную медицину, то мы должны будем отказаться от санаторно-курортного лечения, грязевых аппликаций, минеральных ванн. Тысячи людей останутся без процедур, которые улучшают их настроение и самочувствие. Стоит ли это делать? Поэтому сейчас во всем мире стали говорить о медицине здравомыслия, когда соблюдается принцип: не навреди. Особенно когда это касается реабилитации после болезней.

— А у вас есть рецепт хорошего самочувствия?

— Если вы после 40 лет будете ежедневно делать 40 отжиманий, то ваша сердечно-сосудистая система долго будет работать без сбоев. Для этого не надо ходить в тренажерный зал, тратить время на дорогу, платить деньги. Достаточно немножко силы воли и желания жить без сердечных приступов.

Фото redcastleservices.com: Острая боль, как правило, проходит самостоятельно. А вот если она беспокоит постоянно, терпеть ее ни к чему. Сейчас в медицине есть все инструменты, чтобы избавить от нее человека.