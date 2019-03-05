Эпидемия гриппа обошла Чувашию стороной

В этом году эпидемия гриппа, кажется, обошла нашу республику стороной: количество заболевших пошло на спад.

По информации Роспотребнадзора по Чувашии, за прошедшую неделю новых пациентов с ОРВИ, куда входит грипп, оказалось почти на 20% меньше, чем за предыдущую. Грипп лабораторно подтвержден в 17 муниципальных образованиях, таких случаев 227. Выявленный вирус — типа А, так называемый «гонконгский», который знаменит своими осложнениями. Поэтому, если вы «проскочили» сезон без больничного, все-таки стоит соблюдать меры безопасности и дальше: не посещать места большого скопления людей, помнить о гигиене.

Фото Максима Васильева