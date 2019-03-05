В Чебоксарах открыли мемориальную доску в честь Леонида Астапова

На одном из домов по проспекту Ленина в Чебоксарах появилась мемориальная доска в честь видного государственного и общественного деятеля Леонида Астапова.

Как отметил на тожественной церемонии вице-премьер — руководитель Администрации Главы Чувашии Юрий Васильев, символично, что открытие мемориальной доски состоялось именно 2 марта — в день 100-летия со дня рождения Леонида Астапова.

Уроженец Белоруссии, прошедший всю войну и награжденный многими орденами и медалями, Леонид Игнатьевич приехал в республику в 50-х годах прошлого века. С 1959 по 1979 год он был первым заместителем председателя Совета Министров Чувашской АССР и сделал многое для развития сельского хозяйства республики.

«Под руководством Астапова шла индустриализация сельского хозяйства Чувашии, — рассказал на церемонии открытия председатель Союза ветеранов АПК Чувашии Петр Ивантаев. — В республике открывались крупные животноводческие комплексы, птицефабрики, тепличный комбинат, другие объекты, началась масштабная работа по мелиорации земель. По многим показателям мы занимали ведущие места в стране».

Фото: Леонид Игнатьевич был настоящим профессионалом, говорили те, кому довелось работать вместе с Астаповым.