Деньги на благоустройство надо потратить с умом

27 февраля на заседании правительства Чувашии принят ряд постановлений, касающихся программ формирования современной городской среды, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Если раньше при благоустройстве дворовых и общественных территорий предусматривалось софинансирование в соотношении 50% из республиканского бюджета и 50% из местного бюджета, то теперь региональный «вклад» увеличен до 80%.

Распределены субсидии на реализацию республиканской программы формирования современной городской среды. Михаил Игнатьев поручил до 15 марта заключить необходимые соглашения с муниципальными образованиями.

Также распределены субсидии из бюджета Чувашии на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. На эти цели предусмотрено 227,3 млн рублей, всего в 2019 году планируется реализовать 457 проектов.