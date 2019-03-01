2 марта медучреждения республики приглашают на день открытых дверей

В Чебоксарах в первой городской больнице имени П.Н. Осипова прием в этот день состоится с 8 до 15 часов. Будут работать кабинеты проведения ультразвуковых, рентгеновских, эндоскопических и функциональных исследований, медицинской профилактики, процедурный и смотровой кабинеты. В Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн в субботу прием пациентов пройдет в поликлинике госпиталя с 8 до 13 часов. Его будут вести уролог, хирург, кардиолог, невролог, гинеколог, отоларинголог, офтальмолог, терапевт и эндокринолог.

С 8 до 13 часов день открытых дверей проведут также поликлиники № 1, № 2 и № 4 Городской детской клинической больницы. В Минздраве республики напоминают: на прием лучше записаться заранее — через электронную регистратуру или по телефонам регистратур поликлиник.

Всем пациентам необходимо иметь страховой медицинский полис, а взрослым — паспорт. Желательно также иметь на руках результаты предыдущих медицинских обследований.