Пищевая безопасность «от поля до прилавка»

Потребителю необходима гарантия безопасности и качества продуктов питания на всех этапах их производства и реализации. Как справляется с этой задачей Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области — об этом, подводя итоги деятельности прошлого года, рассказывает руководитель ведомства Алексей ПАЛЬКИН.

— В динамичном развитии сельского хозяйства Чувашии немалую роль играют и специалисты системы ветеринарного и фитосанитарного надзора, которые обеспечивают безопасность производимой, ввозимой и вывозимой сельхозпродукции, также проводят необходимую работу по сохранению плодородия земель, — отметил Алексей Николаевич. — Контролируем практически всю цепочку — от поля, фермы и до прилавка. В том числе отслеживаем и экспортируемую продукцию.

Чувашское зерно — на экспорт

— В Послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин акцентировал внимание на расширении экспорта, назвав при этом в качестве хорошего примера успехи отечественного АПК. Может ли способствовать ваше Управление увеличению доли чувашских аграриев в этом успехе?

— Не только может, но всячески способствует. Один из основных результатов нашей работы в 2018 году связан именно с экспортом. В первую очередь — это экспорт российского зерна, объемы которого в последние два года значительно увеличились. Серьезных успехов добилась и наша республика. В 2017 году из Чувашии за рубеж было отгружено лишь 114 тонн солода ржаного, а в прошлом году отправлено около 7 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки: в Узбекистан, Казахстан, Монголию, Польшу, Беларусь, Латвию, Иран. С территории Чувашии впервые за последние годы на экспорт ушли кормовые вика и горох, продовольственные рыжик и рожь, ячмень на кормовые цели, лен масличный, овес.

— Что способствует увеличению экспорта?

— Причина в том, что в Чувашии нет карантинных фитосанитарных зон ни по одному карантинному объекту, что дает преимущество перед теми регионами, где эти зоны установлены. Представители фирм в первую очередь интересуются именно наличием на территории республики карантинных фитосанитарных зон.

Все зерно, отправляемое на экспорт, проходит обеззараживание, как того требуют законодательство и импортируемая сторона. Дело в том, что в ряде стран вредители, болезни и сорняки, которые у нас не являются таковыми, относятся к карантинным. Полная информация о требованиях стран-экспортеров размещена на официальном сайте Россельхознадзора.

— Для сохранения качества продукции, в том числе и зерна, нужны соответствующие условия. Обеспечивают ли хозяйства эти требования?

— Техническое и санитарное состояние зернохранилищ некоторых хозяйств оставляет желать лучшего. Протекают крыши, не устранена возможность проникновения грызунов и птиц — их экскременты загрязняют зерно. Наши специалисты находили в зернохранилищах даже мертвых голубей. Не скашивают сорную растительность, допускается совместное хранение урожая с токсичными, горюче-смазочными материалами и т. д. — все это пагубно влияет на качество и безопасность зерна.

«Меркурий» и «Сирано» все видят

— С 1 июля 2018 года в России заработала система электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). Как прошел начальный этап ее освоения?

— Речь идет об обязанности производителей молока, мяса, рыбы и другой продукции животного происхождения оформлять ЭВС в ФГИС «Меркурий». Соответствующие поправки в Закон «О ветеринарии» были приняты еще в 2016 году. Многие предприятия Чувашии с того момента и начали оформлять ветдокументы в этой системе. Но есть и те, которые еще не подали заявление для подключения в системе «Меркурий». Тем не менее внедрение этой системы я бы назвал значимым событием прошлого года. В 2018 году Госветслужбой Чувашии оформлено около 4,7 млн электронных ветсопроводительных документов (ЭВСД). Управление продолжает регистрацию хозяйствующих субъектов в системе с выдачей логина и пароля, ведет активную разъяснительную работу, проводит постоянный мониторинг электронных ветеринарных сопроводительных документов, оформленных уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов и государственными ветеринарными врачами. В республике выявлено более 22 тыс. ЭВСД, оформленных с нарушениями.

— В работе активно используете и другие системы, например, систему раннего оповещения «Сирано».

— В случае выявления не соответствующей по показателям качества и безопасности продукции в ФГИС «Сирано» поступает срочный отчет из других ветеринарных лабораторий. Система позволяет отслеживать все выявленные нарушения и принимать оперативные меры в отношении этих товаров и их производителей.

В 2018 году в ФГИС «Сирано» поступило 19 событий о несоответствии требованиям законодательства России и ЕвразЭС производителями Чувашии, пробы от продукции которых были отобраны при ее реализации в г. Москве, Московской, Тульской, Ярославской, Саратовской, Нижегородской областях.

Выявлено превышение дрожжей и наличие сухого молока в твороге одного из наших производителей. Положительный результат БГКП (бактерии группы кишечных палочек) установлен в молоке пастеризованном, обнаружены антибиотики в сухом молоке, соматические клетки в молоке производства предприятия Батыревского района. В мясе птицы и его полуфабрикатах выявлены КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов), патогенные микроорганизмы. Установлена фальсификация растительными жирами масла сливочного и сметаны производства обществ Яльчикского и Янтиковского районов. БГКП выявлены в масле сливочном производства шумерлинского общества.

По этим фактам нами организовано 14 внеплановых проверок. В отношении лиц, допустивших нарушения, возбуждены дела об административных правонарушениях. На 12 предприятиях, выпустивших в оборот продукцию, не соответствующую техническим регламентам, введен режим усиленного лабораторного контроля или приостановлено действие декларации о соответствии.

Что едим?

— Какая ситуация в нашей родной республике, надежно ли защищены от некачественной продукции потребители Чувашии?

— Бесспорно, пищевая продукция должна быть безопасной. Не допускается в ней наличие возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, различных микроорганизмов, солей тяжелых металлов, антибиотиков, представляющих опасность для здоровья человека и животных. В 2018 году отобраны нашими специалистами и исследованы в подведомственных Россельхознадзору лабораториях 594 пробы пищевой продукции. В 21 пробе молочной продукции выявлена фальсификация растительными жирами. Причем в 18 случаях их производителями явились предприятия других регионов.

Несанкционированная замена качественного сырья менее ценным позволяет снизить себестоимость продукции, ради прибыли подобным не брезгуют и некоторые чувашские производители — растительные жиры обнаружены в 3 пробах произведенного ими сливочного масла. В 4 пробах выявлены антибиотики, в одной — БГКП. «Нечистоплотностью» отличилась продукция молокоперерабатывающих предприятий Вурнарского, Ядринского, Цивильского районов. Также антибиотики оказались в сыре и сметане нижегородского и марийского предприятий.

Пробы сырого молока отбирались на фермах КРС и у его сборщиков. В 20 из отобранных 98 проб выявлено превышение уровня КМАФАнМ и соматические клетки. «Страдает» превышением КМАФАнМ и молоко у сборщиков соседних регионов, которые поставляют сырье на перерабатывающие предприятия Чувашии.

Большое внимание уделяем также мясу и мясной продукции — в 4 пробах выявлены БГКП и превышение уровня КМАФАнМ. Причем в 3 случаях речь идет о продукции, произведенной на предприятиях Чебоксарского района. Также 2 пробы рыбы дали положительный результат по показателю кристаллический фиолетовый.

Нет плохой земли, есть плохие хозяева

— Земля — главное богатство республики, и отношение к ней должно быть соответствующее…

— В прошлом году нами установлено несколько фактов загрязнения земель опасными химическими веществами. Размер вреда, нанесенного почвам на 3 участках общей площадью около 13 га, составил 249 млн рублей.

Ведем активную работу по вовлечению в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения. Только в 2018 году в результате проводимых мероприятий по контролю исполнения предписаний в республике введено в оборот более 1,1 тыс. га заброшенных земель.

Вышесказанное — лишь часть работы, выполняемой инспекторами Россельхознадзора. Проводилась объемная работа по недопущению распространения опасных болезней животных, изъятию и уничтожению санкционной продукции и т. д. — за год в Чувашии проведено почти 22 тыс. проверок. При этом отмечу, что выявить и наказать — не самое главное, во главу угла ставим предотвращение нарушений — рассчитываем на высокую сознательность сельхозпроизводителей.

Беседовали Надежда Васильева, Николай Коновалов