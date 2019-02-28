Зрелищное и яркое средневековье: В Русском драматическом театре идут репетиции нового спектакля

Постановка «Учителя танцев» по пьесе испанского драматурга Лопе де Вега осуществляется на грант Главы Чувашской Республики, присужденный театру по итогам конкурса в прошлом году.

Комедия плаща и шпаги, написанная еще в 16 веке, в России имеет богатую постановочную историю. Но самым ярким воплощением по сию пору считается постановка Центрального академического театра Российской армии 1946 года с Владимиром Зельдиным в главной роли, которая оставалась на сцене десятилетия. Понятно, что нынешняя встреча с этой классикой происходит в совсем другое время, а то, что постановщиком в Русском драматическом театре является Сергей Юнганс, заранее говорит о том, что новый спектакль будет полон визуальных эффектов и насыщен сценической пластикой.

«El maestro de danzar», так название пьесы звучит в оригинале, обычно всегда шел в переводе не менее хрестоматийного автора, чем сам Лопе де Вега, Татьяны Щепкиной-Куперник. Для этого проекта диалоги со стихотворного на прозу «перевел» известный драматург Николай Коляда, которого, кстати, называют уральским Лопе де Вега из-за количества написанных им пьес. Хотя основатель своего театра и создатель своей театральной школы еще не перещеголял великого испанца, на счету которого почти 2 тысячи произведений.

В качестве художника режиссер-постановщик привлек к работе совсем молодого сценографа из Москвы Марию Бутусову, закончившую факультет сценографии школы-студии МХАТ буквально полтора года назад и прошедшую практику в театре имени Вахтангова. Она также работает и в короткометражном кино вместе со студентами ВГИКа. За основу оформления молодая художница взяла фрески испанского Возрождения. Некоторые костюмы по ее эскизам уже готовы или близки к завершению. В постановочную команду приглашен художник по свету из Екатеринбурга Кирилл Хрущев. Хореография столь танцевального во всех смыслах спектакля — в руках балетмейстера театра Ирины Гавриловой.

Кстати, для новой постановки шьются не только костюмы, но и обувь, делаются парики и шляпы, в цехах театра изготавливают и различную бутафорию к ней. Постановщики намерены удивить зрителей декорациями и рекламными акциями будущего спектакля. Пока это интрига. Средства гранта к тому же позволяют вывести постановку на новый зрелищный уровень. Русский театр по этому случаю обзаведется новым световым и звуковым оборудованием. Оно уже заказано и скоро должно прибыть в знаменитое здание на Гагарина, 14. Очередной режиссер театра мечтает, чтобы новый яркий и техничный спектакль привлек молодых зрителей и стал визитной карточкой театра.

Премьера назначена на 22, 23 и 29 марта.

Фото: Русский драматический театр: Костюм главного героя Альдемаро примеряет актер Александр Смышляев. На подходе и наряды для главной героини Флорелы, которую репетирует Оксана Ананьева. Так оперативно работают в ателье дизайнера Игоря Дадиани, где идет пошив части костюмов.