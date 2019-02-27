Объем ипотечного кредитования в Чувашии вырос на 37%

Отделение Центрального банка России — Национальный банк Чувашской Республики опубликовал данные о состоянии рынка ипотечного кредитования в Чувашии.

Так, в 2018 году банки одобрили жителям Чувашии выдачу более 18 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 29 млрд рублей.

В сравнении с 2017 годом количество заключенных кредитных договоров увеличилось на 28%, объем – на 37%.

В среднем жители Чувашии оформляли кредит сроком на 16,5 лет. Средняя размер кредита составил 1,6 млн рублей.

Средняя процентная ставка по ипотеке не превысила 9,4%, что на 1% меньше показателя 2017 года.

Общая сумма взятых жителями Чувашии ипотечных кредитов на 1 января 2019 года превысила 63 млрд рублей, увеличившись за год на 22,8%. Доля ипотеки среди иных видов кредитов составляет 55%.