АНДРЕЙ ЧИБИС

заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

«Командировку в Чебоксары начали с городской среды и изучения инфраструктуры «Умного города». Московская набережная, первый этап благоустройства которой мне очень понравился летом, радует и зимой: много спортсменов, гуляющих. В Новочебоксарске, увы, ситуация не исправлена — никакого функционального наполнения, стилистический разнобой, пустынная и невостребованная территория. Придется выносить вопрос на отдельное решение — пообсуждали, поохали, результата нет.

Что касается «Умного города» — отличная база, особенно в части безопасности. В тесном сотрудничестве с муниципалитетом правоохранители сумели добиться впечатляющих результатов: на 50% снижено число убийств, разбойных нападений, на 30% меньше угонов автомобилей».