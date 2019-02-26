Продовольствие как экспортный товар

Накормить мир — задача благородная
22 февраля Михаил Игнатьев в Казани принял участие в совещании по развитию экспортного потенциала агропромышленного комплекса регионов Приволжского федерального округа под руководством министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.
В своем выступлении Дмитрий Патрушев отметил, что сегодня ПФО занимает второе место в России по производству сельскохозяйственной продукции. По прогнозам, к 2024 году округ увеличит экспорт более чем в два раза, до 2,8 миллиарда долларов. Доля ПФО в общем объеме планируемого российского экспорта также вырастет и составит более 6%. Для этого регионам необходимо серьезно нарастить сельхозпроизводство.
В частности, к 2024 году сбор зерновых должен вырасти в полтора раза до 31,8 млн тонн, масличных — на 40% до 7,3?млн тонн. Производство скота и птицы должно быть увеличено на 10% до 3,4 млн тонн, молока — до 10,2 млн тонн против 9,5 млн тонн в 2018 году.
По словам министра, у округа есть необходимый потенциал для достижения поставленных целей. Он призвал участников совещания, в частности руководителей региональных управлений АПК, усилить работу в этом направлении и конструктивно подходить к выполнению обозначенных задач.
По окончании совещания, отвечая на вопросы журналистов, Михаил Игнатьев сообщил, что экспорт продукции АПК Чувашской Республики в 2018 году, по данным Федеральной таможенной службы, составил 23,71 млн долл. США, с ростом на 25,7% к уровню 2017 года. В структуре агроэкспорта 80% составляет продукция глубокой переработки, 20% — сырье.
«Задачи по увеличению экспорта продукции перед регионами поставлены, для достижения этих целей им будет оказываться существенная государственная поддержка. Мы должны наращивать производство продукции животноводства и растениеводства, развивать переработку, вовлекать сельхозугодья в оборот. Сегодня сельское хозяйство — прибыльный бизнес. Экологически чистая сельхозпродукция из Чувашии ценится на российском и зарубежном рынках», — подчеркнул Глава республики.
Справка «СЧ»
За последние пять лет агроэкспорт республики вырос в 2,7 раза (в целом по РФ объем экспорта увеличился за этот же период на 60%). Доля АПК в общем объеме экспорта Чувашской Республики составляет 11,4%.
Основными направлениями экспорта продукции агропромышленного комплекса Чувашии являются Китай (38,9% от общего объема экспорта), Украина (15%), Казахстан (7,9%), Германия (6,2%), Туркмения (5,5%), Азербайджан (5,3%), Беларусь (4,9%), Таджикистан (4,5%). Доля этих восьми стран в общем объеме экспорта продукции агропромышленного комплекса Чувашской Республики занимает 88,3%. Всего продукция АПК экспортируется в 26 стран мира.