Продовольствие как экспортный товар

Накормить мир — задача благородная

22 февраля Михаил Игнатьев в Казани принял участие в совещании по развитию экспортного потенциала агропромышленного комплекса регионов Приволжского федерального округа под руководством министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

В своем выступлении Дмитрий Патрушев отметил, что сегодня ПФО занимает второе место в России по производству сельскохозяйственной продукции. По прогнозам, к 2024 году округ увеличит экспорт более чем в два раза, до 2,8 миллиарда долларов. Доля ПФО в общем объеме планируемого российского экспорта также вырастет и составит более 6%. Для этого регионам необходимо серьезно нарастить сельхозпроизводство.

В частности, к 2024 году сбор зерновых должен вырасти в полтора раза до 31,8 млн тонн, масличных — на 40% до 7,3?млн тонн. Производство скота и птицы должно быть увеличено на 10% до 3,4 млн тонн, молока — до 10,2 млн тонн против 9,5 млн тонн в 2018 году.

По словам министра, у округа есть необходимый потенциал для достижения поставленных целей. Он призвал участников совещания, в частности руководителей региональных управлений АПК, усилить работу в этом направлении и конструктивно подходить к выполнению обозначенных задач.

По окончании совещания, отвечая на вопросы журналистов, Михаил Игнатьев сообщил, что экспорт продукции АПК Чувашской Республики в 2018 году, по данным Федеральной таможенной службы, составил 23,71 млн долл. США, с ростом на 25,7% к уровню 2017 года. В структуре агроэкспорта 80% составляет продукция глубокой переработки, 20% — сырье.

«Задачи по увеличению экспорта продукции перед регионами поставлены, для достижения этих целей им будет оказываться существенная государственная поддержка. Мы должны наращивать производство продукции животноводства и растениеводства, развивать переработку, вовлекать сельхозугодья в оборот. Сегодня сельское хозяйство — прибыльный бизнес. Экологически чистая сельхозпродукция из Чувашии ценится на российском и зарубежном рынках», — подчеркнул Глава республики.