Сотрудница лесничества оштрафована за незаконную рубку лесных насаждений

За незаконную рубку лесных насаждений с использованием служебного положения на 50 тысяч рублей оштрафована мастер Сотниковского участкового лесничества БУ «Мариинско-Посадское лесничество» Минприроды Чувашии.

По материалам уголовного дела, с апреля по октябрь прошлого года мастер, не имея разрешительной документации, введя в заблуждение работников находящейся на территории района пилорамы, поручила им начать разработку (вырубку) лесосеки одного из кварталов указанного лесничества. Незаконно заготовленную древесину она использовала для собственных нужд, причинив Минприроды ущерб на общую сумму более 10 тысяч рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки. Учитывая добровольное возмещение обвиняемой причиненного ущерба, то, что она совершила преступление впервые, орган предварительного расследования обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении мастеру судебного штрафа.