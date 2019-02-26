Аварии с автобусами стали происходить с пугающей частотой

22 февраля, около 3 часов ночи, в деревне Мачкасы Порецкого района вылетел с трассы и опрокинулся в кювет автобус «Сетра», следовавший по маршруту «Москва — Ульяновск».

В салоне находились 20 пассажиров и два водителя. Пять человек с травмами доставлены в больницу на машине «скорой». Других отправили к месту назначения попутным транспортом — с помощью прибывших на место происшествия экипажей ДПС. У предполагаемого виновника аварии состояние опьянения не выявлено.

Ранее, как уже сообщала «СЧ», в республике произошли еще две аварии с участием пассажирского автотранспорта. В результате столкновения микроавтобуса «Мерседес» и большегруза МАЗ возле деревни Чурачики Цивильского района погиб водитель маршрутки, 6 человек получили травмы, в том числе двое детей.

Пострадали дети и в ДТП возле деревни Маяк Канашского района — там КамАЗ врезался в микроавтобус «Форд Транзит». 24 февраля стало известно, что скончался 10-летний мальчик, находившийся в салоне микроавтобуса. С 17 февраля он находился в коме, но так и не пришел в сознание. В больнице остаются еще двое подростков 16 и 17 лет, пострадавших в этой аварии.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии