«Тимон» и «Умник» в руки не дались

Компенсация ущерба оказалась не игрушечной

Житель Мариинского Посада решил купить интерактивные учебно-развлекательные комплексы для детей. А позже вынужден был обратиться в суд с иском о защите прав потребителя.

Договор, заключенный с фирмой, обещавшей поставку двух таких устройств (они называются «Тимон» и «Умник»), не был исполнен. Между тем покупатель полностью исполнил его условия, перечислив продавцу за будущий товар более 224 тысяч рублей. Ответчик гарантировал отгрузку оборудования в установленный договором срок.

Однако заказчик их так и не получил. А когда направил фирме претензию с требованием вернуть деньги, там не пожелали добровольно их вернуть. Оценивая условия договора между сторонами, суд пришел к выводу, что это договор купли-продажи. Ведь покупатель приобретал товар для личных бытовых нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. А посему на отношения сторон распространяется закон о защите прав потребителей.

В итоге суд вынес решение о расторжении договора, взыскав с ненадежной фирмы деньги, полученные от заказчика, и компенсацию причиненного морального вреда. Также взыскан штраф за неисполнение условия договора, деньги в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя истца и госпошлина в доход местного бюджета. Таким образом, фирма помимо основной суммы, добровольно не возвращенной заказчику, заплатит почти 40 тысяч рублей «сверху». Таково наказание за неисполнение обязательств.