В год 85-летия Геннадия Айги — лекции, выставки и новые издания

От чувашской библиотеки до Третьяковской галереи

В Национальной библиотеке проходят Дни памяти Геннадия Айги. Народного поэта Чувашии нет с нами уже 13 лет, но остались его живая поэзия, книги, люди и целый мир, который он открыл своей малой родине. Поэтому разговор с поэтом не прекращается.

В год 85-летия поэта традиционная мультимедийная выставка знакомит не только с творчеством нашего знаменитого земляка, но и с тем, как его поэзию воспринимали современники в России и на разных континентах, люди различных культур и говорящие на разных языках. Поэтому «Г. Айги. Сквозь время и пространство» — это многочисленные отечественные и зарубежные издания и публикации, интервью и воспоминания, графика и живопись, афиши и буклеты. Скоро выставка начнет свое «путешествие» по районам Чувашии с первой остановкой в Батырево. В сентябре она вернется в библиотеку и вновь станет площадкой для литературных встреч и даже уроков. Ведь произведения Геннадия Айги давно вошли в школьную и вузовскую программы.

В пространстве этой выставки в Национальной библиотеке впервые прошла большая публичная лекция «Творчество Г. Айги в контексте мировой, русской и чувашской литературы», которую провел ученый, литературный критик и близкий друг поэта Атнер Хузангай. Конечно, о поэзии Геннадия Айги, его судьбе и поэтическом становлении было немало выступлений на различных конференциях, фестивалях и творческих встречах. Но вот открытая публичная лекция прозвучала впервые.

— Хотя первая открытая лекция о жизни и поэзии Айги все же состоялась в Японии, — уточняет Атнер Хузангай. — По крайней мере, я впервые читал лекцию об Айги именно там. Ездил по приглашению слависта Гото Масанори, который в свое время проходил стажировку в Чувашии. В Японии поэтом Акимицу Танака были переведены и опубликованы две книги Геннадия Айги.

Специально для «Советской Чувашии» Атнер Хузангай рассказал, что еще в год 85-летия Айги готовят друзья и почитатели творчества поэта.

— Заканчиваю сейчас подготовку к печати четвертого тома собрания сочинений Геннадия Айги. Это будет его проза. Хотя и в прозе, конечно, не обходится без поэзии. О чем бы он ни говорил, это всегда разговор о поэзии. В сборник войдут интервью, статьи, беседы, эссе, воспоминания. В Национальном музее планируется выставка «Отмеченная зима», которая в октябре «переедет» в Москву, в Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. В октябре в доме Солженицына состоится целый ряд мероприятий. Также в Москве, в Третьяковской галерее, ожидается выставка художников, связанных с поэтом. Это работы из фондов галереи, там есть 37 работ Миттова и таких художников, как Анатолий Зверев, Игорь Вулох, Владимир Яковлев. Там же будут проходить поэтические чтения и музыкальные выступления. В августе, конечно, будут встречи в Национальной библиотеке, музыкально-поэтический вечер. Поездка в Шаймурзино. Будет проводиться и международная научно-практическая конференция «Поэтическое и культурное пограничье/безграничье творчества Геннадия Николаевича Айги». На нее приедут переводчики и исследователи из столицы и из-за рубежа. Список довольно длинный, человек тридцать.

Хотя основные мероприятия к 85-летию Геннадия Айги начнутся в августе, в июне в Чебоксарах пройдет поэтический фестиваль, посвященный юбилею. В рамках фестиваля планируется создать и мастерскую по переводу, где поэты попытаются перевести на разные языки по одному из стихотворений Айги и Сеспеля, ведь этот год — еще и год 120-летия Михаила Сеспеля.

По словам Атнера Петровича, сестра поэта, писатель и переводчик Ева Лисина, готовит к публикации опусы, написанные ее братом, лауреатом многих престижных литературных премий, еще в детском возрасте. Среди них и стихи, и рассказы, и даже маленькие пьесы. В семье сохранился один номер школьного рукописного журнала «Искорка», где есть и стихи будущего поэта.

А еще в программе 85-летия — создание ролика «Мир читает Айги» с размещением его в Интернете, выставка живописи, графики и фотографии в Национальной библиотеке, конкурс звучащего слова «Тишина снега» в районах республики и Чувашском институте культуры и искусств, выпуск мультимедийного диска «Геннадий Айги. Поэзия тишины» и передвижная выставка Чувашского национального музея.

Фото: Геннадий Айги и Атнер Хузангай почти полвека назад познакомились в Москве, в музее Маяковского, где в то время работал Айги. А много позже ученый активно помогал в культурных акциях поэта в родной Чувашии. Они были соорганизаторами Чувашского Бельмановского общества, выставок «Мир этих глаз», поэтических фестивалей «Скандинавия-Волга» и «ГолосА». Он создал и возглавлял «Фонд Геннадия Айги».