Оправдательный приговор отменен

Верховный суд республики отменил оправдательный приговор в отношении бывшей заведующей Цивильским межрайонным отделением республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы.

Суд его вынес в ноябре прошлого года, не найдя в действиях заведующей отделением состава преступления. А она обвинялась следствием в злоупотреблении должностными полномочиями при пособничестве санитарки учреждения (тоже была оправдана).

По материалам уголовного дела, заведующая, «действуя из корыстной и иной личной заинтересованности в интересах своего сына, трудоустроенного у индивидуального предпринимателя бальзаматором и фактически не выполняющего эту работу, а также в интересах самого предпринимателя, получающего неосновательное обогащение», преступила закон.

Она с помощью пособника-санитарки составляла документы об оказании услуг по подготовке тел умерших к захоронению указанным предпринимателем, тогда как фактически эти услуги оказывались сотрудниками экспертного учреждения. Материальный вред, причиненный преступлением, составил более 80 тысяч рублей, полученных от 20 потерпевших.

Прокуратура республики, не согласившись с выводами суда, обжаловала оправдательный приговор в апелляционном порядке, полагая, что в материалах дела есть доказательства причастности подсудимых к совершенным преступлениям. В итоге Верховный суд отменил оправдательный приговор, направив уголовное дело на новое судебное рассмотрение.