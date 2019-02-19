Привезли из Москвы приз

В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса на лучшую программу и материалы, посвященные «Всемирному дню сердца», в котором принимали участие все регионы страны.

Приз за сценарий мероприятия «Шаг за шагом к здоровому сердцу» получили специалисты Республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины нашей республики. Этот сценарий уже опробован в крупных торговых центрах, на Дне города Чебоксары и других мероприятиях, где бывает много людей.

Желающим оздоровиться выдается «Маршрутный лист — маршрут здоровья», который состоит из пяти пунктов обследований и двух мастер-классов. Первый учит навыкам оказания помощи при несчастном случае, а второй — скандинавской ходьбе. На заключительном этапе участники попадают в лекторий «Учитесь быть здоровыми».