Тракторист не удержался от соблазна, получив за работу самогон

Субботним вечером экипаж отделения ГИБДД ОМВД России по Мариинско-Посадскому району в составе Виталия Шуртыгина и Василия Нестерова заметил увязший на обочине близ города трактор. Шофер отчаянно буксовал, пытаясь выбраться обратно на дорогу. Инспекторы подошли помочь, но в процессе общения с трактористом почувствовали, что тот неспроста съехал на обочину: от мужчины попахивало спиртным.

От освидетельствования водитель отказался, однако, как известно, от лишения прав и крупного штрафа это его не спасет. Отказываться надо было раньше, когда земляки, которые попросили хозяина трактора помочь с уборкой снега, поднесли ему не только банкноты, но и стопочку-другую самогонки.

К слову, увязший в снегу трактор инспекторы вызволили с привлечением еще более крупной техники, но за руль выпившего водилу, конечно, не пустили.