Бензин в Чувашии дешевле, чем в ряде нефтеперерабатывающих регионов

По данным Чувашстата, в январе этого года средняя цена на бензин автомобильный марки АИ-92 в республике составила 40,98 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 стоил в среднем 44,32 рубля, марки АИ-98 — 50,51 рубля. А средняя стоимость дизельного топлива составила 47,17 рубля за литр.

Как отмечают в Минэкономразвития республики, по данным мониторинга потребительских цен в регионах ПФО, уровень цен на бензин и дизтопливо в Чувашии незначительно отличается от уровня цен в регионах, имеющих нефтеперерабатывающие заводы, а в отдельных случаях цены у нас даже ниже. Например, средние цены на бензин марки АИ-92 в январе в Чувашии сложились ниже, чем в Пермском крае (41,77 руб.), Саратовской области (41,65 руб.), Нижегородской области (41,46 руб.), Оренбургской области (41,33 руб.), Республике Башкортостан (41,16 руб.) и Самарской области (41,09 руб.).

Бензин автомобильный марки АИ-95 в республике оказался дешевле, чем в Оренбургской области (45,25 руб.), Саратовской области и Пермском крае (44,85 руб.), Нижегородской области (44,65 руб.) и Самарской области (44,41 руб.). А цены на дизельное топливо в Чувашии в январе были ниже, чем в Пермском крае (48,15 руб.) и Оренбургской области (47,47 руб.).