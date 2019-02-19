За убийство лося охотникам грозит штраф до 1 миллиона рублей

Полицейские нашли важные вещдоки

Февральским вечером охотоведы услышали выстрелы в 110-м квартале лесхоза «Ибресинское» на границе с Алатырским районом и оповестили об этом полицию.

Выезд из леса был перекрыт легковыми машинами. В сорока километрах от поселка Ибреси появился трактор, но не остановился, объехал одну легковушку, а при обходе второй увяз в заснеженном лесу. Так что встречи с полицейскими двум мужчинам, находившимся в тракторе, было не миновать.

Выяснилось, что оба они зарегистрированные охотники, один — житель Алатырского района, другой из Чебоксар, и возраст у них почти одинаковый: 60 и 62 года. Охотники были вооружены карабинами «Сайга» и «СКС», на которые тоже имелись разрешительные документы. Судя по запаху пороха, из ружей недавно стреляли. Со слов мужчин, они приехали в лес, чтобы потренироваться в стрельбе, мол, давно этим не занимались.

Только вот на их одежде и обуви, охотничьих ножах были свежие следы крови, волокна шерсти. Откуда? И тут ответ наготове — домашнюю живность недавно кололи… Но позже сотрудники полиции найдут припрятанные под снегом охотничьи лыжи и тушу лося, от которой уже были отделены шкура и копыта. В ходе повторного осмотра места предполагаемой незаконной охоты, уже при дневном свете, с привлечением специалистов с металлоискателями стражи порядка изъяли гильзы и пулю. Кстати, задержанные были уверены, что на такой большой лесной территории, да еще покрытой снегом, такие важные улики полицейским не найти. «А вот мы нашли», — развеял их надежды Халил Эскеров, начальник ОМВД России по Ибресинскому району.

Экспертиза подтвердила, что лось, охота на которого запрещена, был застрелен из оружия задержанных злоумышленников. Ибресинский районный суд арестовал горе-охотников на время дознания, в отношении подозреваемых в преступлении возбуждено уголовное дело.

Ущерб, причиненный Минприроды Чувашии убийством лося, составил 240 тысяч рублей. Злоумышленники застрелили самца. А если бы под пули попала самка, ущерб потянул бы на 400 тысяч рублей, пояснила начальник группы дознания ОМВД Светлана Прокопьева.

Убийцам лося, если их вина будет доказана в суде, грозит наказание по статье 258 УК РФ «незаконная охота» — штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Это если речь идет о предварительном сговоре и об особо крупном ущербе. А таковым в примечании к указанной статье признается ущерб, исчисленный по утвержденным Правительством РФ таксам и методике, превышающий 120 тысяч рублей.