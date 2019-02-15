С 1 марта запланированы изменения на ряде межмуниципальных автобусных маршрутов

Проект постановления по этому вопросу был рассмотрен на состоявшемся в среду заседании Кабмина.

Как сообщают в Минтрансе республики, проектом вносятся изменения в утвержденный в апреле прошлого года документ планирования пассажирских перевозок. В новом проекте, в частности, предусмотрено открытие 4 межмуниципальных маршрутов (все они — в Канашском районе) и изменение схем движения по 15 межмуниципальным маршрутам — 145-к (Чебоксары, АС «Привокзальная» — д. Мамги Чебоксарского района), 220 (Чебоксары, ул. Гладкова — Новочебоксарск, микрорайон Иваново) и другим. Кроме того, с 1 марта и с 16 июля запланирована отмена в общей сложности 61 межмуниципального маршрута. Как заверяют в министерстве, большинство отменяемых маршрутов сейчас либо не востребованы, либо перевозки по ним давно не осуществляются; к тому же по многим отменяемым направлениям имеются альтернативные маршруты.

Проект по транспортным изменениям на Кабмине был в целом одобрен. Минтрансу Чувашии поручено доработать с Минфином разногласия по нескольким маршрутам — в части обоснования вида регулярных перевозок. Также ведомству рекомендовано в ближайшее время провести конкурсные процедуры по определению постоянных перевозчиков.

Какие именно маршруты планируется открыть, изменить и упразднить с 1 марта, смотрите на сайте «СЧ».