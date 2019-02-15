С 1 марта запланированы изменения на ряде межмуниципальных автобусных маршрутов

Проект постановления по этому вопросу был рассмотрен на состоявшемся в среду заседании Кабмина.
Как сообщают в Минтрансе республики, проектом вносятся изменения в утвержденный в апреле прошлого года документ планирования пассажирских перевозок. В новом проекте, в частности, предусмотрено открытие 4 межмуниципальных маршрутов (все они — в Канашском районе) и изменение схем движения по 15 межмуниципальным маршрутам — 145-к (Чебоксары, АС «Привокзальная» — д. Мамги Чебоксарского района), 220 (Чебоксары, ул. Гладкова — Новочебоксарск, микрорайон Иваново) и другим. Кроме того, с 1 марта и с 16 июля запланирована отмена в общей сложности 61 межмуниципального маршрута. Как заверяют в министерстве, большинство отменяемых маршрутов сейчас либо не востребованы, либо перевозки по ним давно не осуществляются; к тому же по многим отменяемым направлениям имеются альтернативные маршруты.
Проект по транспортным изменениям на Кабмине был в целом одобрен. Минтрансу Чувашии поручено доработать с Минфином разногласия по нескольким маршрутам — в части обоснования вида регулярных перевозок. Также ведомству рекомендовано в ближайшее время провести конкурсные процедуры по определению постоянных перевозчиков.
Какие именно маршруты планируется открыть, изменить и упразднить с 1 марта, смотрите на сайте «СЧ».
Между тем
В Чебоксарах с 16 февраля изменятся схемы движения автобусов № 7, 12, 20, 26, 42, 45, 46 и троллейбусов 15, 18, 19. Корректировки внесены с учетом итогов голосования на портале «Открытый город». В частности, троллейбусные маршруты № 15 и 19 объединяются, новый маршрут №?15 «Аэропорт — ОАО «Хлеб» будет проходить без заезда на ул. Калинина, ул. Ленинградскую, Красную площадь и Президентский б-р. А автобусный маршрут № 7 продлевается по дамбе Чебоксарского залива до остановки «Свято-Троицкий монастырь» в прямом и обратном направлении. Все изменения — на сайте «СЧ».