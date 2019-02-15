Ставка по ипотеке в 6% для семей с детьми сохранится на весь период выплаты кредита

Сейчас она действует только восемь лет с момента оформления займа, сообщил глава Минтруда Максим Топилин на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Изменения в законодательство на этот счет готовит Минфин.

А россиян, которые вовремя проходят диспансеризацию и ведут здоровый образ жизни, будут поощрять. Как пояснил Топилин, сейчас работодатели платят единый тариф в фонды социального страхования и обязательного медицинского страхования. Но на одних предприятиях люди почти не ходят на больничные, а на других, в тех же отраслях, ходят и надолго. «Мы тарифной политикой не стимулируем ни работников, ни работодателей», — сказал он. Человек не приходит на диспансеризацию, пьет алкоголь, курит, безответственно относится к здоровью. «И за него в системе медицинского и социального страхования по сути платят те, кто занимается спортом. Должны быть стимулы. Без экономических стимулов не удастся достичь результатов», — подчеркнул министр.

Источник — «Российская газета»