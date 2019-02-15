Вирус гриппа обнаружен в 11 муниципалитетах республики

Простуда может стать опасной

Грипп снова шагает по планете, а медики пристально следят за его распространением, выявляя возбудителей. В нашей стране, как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, по результатам лабораторных исследований преобладает на сегодняшний день грипп AH1N1 пандемического девятого года, мы его знаем как свиной. Его регистрируют в полтора раза чаще, чем вирус AH3N2, известный как австралийский.

В России эпидемия объявлена в 23 регионах, хотя эпидемический порог заболеваемости превышен уже в 48. Больше всего заболевших в «холодных» областях и республиках: Алтай, Урал, Якутия. По словам министра здравоохранения страны Вероники Скворцовой, активно вовлечены в болезнь дети школьного и детсадовского возраста. В некоторых регионах школы полностью закрыты на карантин. А что у нас в республике?

На прошлой неделе зарегистрировано чуть меньше 9 тысяч заболевших. На первый взгляд, это много, однако меньше среднемноголетнего уровня. И на треть ниже порогового уровня: заболеваемость не превысила недельный эпидемический порог. Плохо то, что больше половины пораженных вирусом, — это дети до 17 лет. Всего госпитализировано 239 больных ОРВИ, из них 199 — дети. Напомним, что грипп тоже является острой респираторно-вирусной инфекцией, и определить, чем именно болеет человек, без лабораторных исследований невозможно.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии за прошлую неделю обследовано 192 больных ОРВИ, возбудители заболевания определены у 95. И если в стране больше свиного гриппа, то у нас пока преобладает австралийский: 53 против 11. При этом определяются еще и нетипированные возбудители этой болезни. Как обычно, в сезон простуд хватает аденовирусов и парагриппа.

Всего с начала нынешнего эпидемического сезона грипп лабораторно подтвержден у 133 заболевших. Причем только в 11 муниципальных образованиях: в Чебоксарах, Новочебоксарске, Шумерле, Алатыре, Канаше, а также Батыревском, Ядринском, Моргаушском, Канашском, Аликовском и Комсомольском районах.

ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА,

министр здравоохранения РФ: «С 2006 года, за 12 лет, у нас снизилась заболеваемость более чем в 13 раз, а число смертей от гриппа снизилось более чем в 20 раз благодаря тому, что мы существенно, более чем в 2,5 раза, увеличили охват вакцинацией».

Эпидемиологи уверяют, что через две недели грипп выйдет на «плато», то есть число заболевших расти не будет, а к середине апреля эпидемия полностью закончится. Поэтому у республики есть шансы «проскочить» нынешнюю эпидемию без особых потерь. Все-таки сказывается большое число привитых людей: в Чувашии вакцинирован практически каждый второй. Причем все циркулирующие нынче вирусы были определены правильно и вошли в вакцину.

Тем не менее в нескольких учебных заведениях из-за большого количества больных карантин объявили. На конец прошлой недели была полностью приостановлена работа в двух школах Мариинско-Посадского района и в одной — Урмарского района. Частично закрыто 55 классов в 25 школах: в Чебоксарах 23 класса в 9 школах, в Новочебоксарске — 29 классов в 14 школах, в Шумерле на дополнительных каникулах два класса в одной школе и один класс в Красночетайском районе.

Самое опасное осложнение гриппа — это пневмония. Но, к сожалению, воспаление легких случается и по другим причинам, хотя максимально это заболевание проявляет себя именно сейчас, в сезон простуд. В республике за предыдущую неделю, по данным Роспотребнадзора по Чувашии, зарегистрирован 151 случай внебольничной пневмонии. Это не так много, как в это же время в прошлом году, но для самих заболевших подобное заявление вряд ли послужит утешением, тем более что 70 госпитализированных — это дети.

Во времена, когда антибиотики еще не были изобретены, от пневмонии умирали 8 из 10 заболевших. Сейчас ситуация намного лучше, однако это до сих пор недуг, который может стать смертельным. А потому родителям надо быть очень внимательными, если ребенок болеет. Когда температура под 40 градусов, все понятно, родители бьют тревогу, а вот когда он прихворнул, то пневмонию можно принять за обычное ОРЗ.

— Если у ребенка невысокая температура, вялость, слабость, отсутствие аппетита, покашливание, насморк длятся более 4-5 дней и нет ощущения, что он идет на поправку, то надо бить тревогу, обращаться к педиатру, — говорит врач-пульмонолог Республиканской детской клинической больницы Наталья Немцева. — При пневмонии необходимо послушать легкие ребенка, обычно в них слышны хрипы. И если после этого вам дадут направление на рентгенографию — обязательно надо сделать снимок. У нас в республике все рентгенаппараты низкодозные, не нужно бояться, что ребенок получит облучение. Риск гибели от пневмонии очень высок, нередко заболевание развивается стремительно, поэтому начинать лечение нужно как можно раньше и обязательно в стационаре. Пневмония — это заразное инфекционное заболевание, лечится оно в инфекционной больнице. Возбудителем ее могут быть как вирусы, так и бактерии — пневмококки. Кроме того, вызывают воспаление легких еще и хламидии. Самостоятельно справиться с этим заболеванием, к сожалению, нельзя.

…Пока мы разговаривали с доктором, к нам подошел улыбчивый мальчик лет девяти с предложением рассказать, как хорошо его вылечили. Он почти не помнит, как оказался здесь, зато прекрасно помнит, что после капельниц ему стало легче. Оказывается, маленький пациент приехал в больницу из района в очень тяжелом состоянии. Врачам целый месяц пришлось бороться за его жизнь, применять не только очень мощные антибиотики, но и противовирусные средства. Мама ребенка заметила неладное с сыном и, к счастью для всех, повела его к врачу. Районные медики быстро разобрались в ситуации и поступили очень грамотно, отправив мальчика в столицу. Теперь ребенок практически здоров и готов вернуться домой.

— Самый главный признак того, что у ребенка проблемы с легкими: если нет кашля — это одышка, синева под носом, бледность, иногда боль в грудной клетке, — говорит Наталья Немцева. — Не надо бояться лишний раз обратиться к врачу, потому что ставка здесь — жизнь ребенка.

Фото Максима Васильева: Во время сезона простуд желательно избегать людных мест, однако не всегда это возможно. В таких случаях выручит маска, надо только менять ее каждые три часа.