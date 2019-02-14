С 1 марта планируются изменения по ряду межмуниципальных маршрутов

13 февраля Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин провел очередное заседание Кабинета Министров Чувашской Республики. Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Евгений Павлов представил на рассмотрение членов Правительства проект постановления.

Проектом постановления вносятся изменения в утвержденный в апреле прошлого года Документ планирования. Изменения коснутся межмуниципальных маршрутов.

Проектом предусмотрено установление 4 новых межмуниципальных маршрутов, изменение схем движения по 15 межмуниципальным маршрутам и отмена 61 межмуниципального маршрута.

Новые маршруты планируется открыть в Канашском районе. Изменения маршрутов ожидаются в Алатырском, Комсомольском, и Моргаушском районах.

Отметим, что введение новых маршрутов и изменение схем движения по маршрутам в данных районах планируется по результатам анализа поступивших обращений жителей, администраций муниципальных районов.

Также сообщаем, что практически все отменяемые маршруты в настоящее время либо не востребованы, либо перевозки по данным маршрутам не осуществляются длительное время или же имеется альтернативный маршрут.

С 1 марта 2019 года будут изменены схемы движения по 11 межмуниципальным маршрутам: 145-к, 157, 220, 269, 114, 516, 108, 270, 234,114, 127.

145-к Чебоксары (АС «Привокзальная») – Мамги Существующая схема маршрута Планируемая схема маршрута АС «Привокзальная» г. Чебоксары – Чебоксарский ССК – Лапсары – 8 км – Большие Карачуры – Заводская – Горьковский поворот – Селиванкино – Чебоксарский электромехани-ческий завод – Пучах – Пархикасы – Ишлеи – д. Мамги (Чебоксарский район) ДКП (пер. Бабушкина, д. 8а г. Чебоксары) – Чебоксарский ССК – Лапсары – 8 км – Большие Карачуры – Заводская – Горьковский поворот – Селиванкино – Чебоксарский электромеханический завод – Пучах – Пархикасы – Ишлеи – д. Мамги (Чебоксарский район) [collapse]

157 Новочебоксарск (ДКП г. Новочебоксарск) – Кугеси (ул. Советская) Существующая схема маршрута Планируемая схема маршрута ДКП г. Новочебоксарск – ТЭЦ-3 – Завод «Хевел» – Тоскинеево – Ураево-Магазь – Чел-касы – Хыркасы – Тренькасы – Коснары – Шинерпоси – Кивсерткасы – Кугеси (ул. Шоршелская) – Автошкола – пгт Кугеси (ул. Советская) (Чебоксарский район) ДКП г. Новочебоксарск – ТЭЦ-3 – Завод «Хевел» – Тоскинеево – Ураево-Магазь – Челкасы – Типнеры, Челкасы-1 — Хыркасы – Тренькасы – Коснары – Шинерпоси – Кивсерткасы – Кугеси (ул. Шоршелская) – Автошкола – пгт Кугеси (ул. Советская) (Чебоксарский район) [collapse]

220 Чебоксары (ул. Гладкова) – Новочебоксарск (Иваново) Существующая схема маршрута Планируемая схема маршрута ул. Гладкова (г. Чебоксары) – Пригородный автовокзал – МТВ – Эгерский бульвар – ул. Баумана – ОАО «Промтрактор» – Школа № 19 – Детский городок – Магазин «Каблучок» – Иваново (г. Новочебоксарск) ул. Гладкова (г. Чебоксары) – Ярмарка – Центральный рынок – ул. Космонавта Николаева — Пригородный автовокзал – МТВ – Эгерский бульвар – ул. Баумана – ОАО «Промтрактор» – Школа № 19 – Детский городок – Магазин «Каблучок» – Иваново (г. Новочебоксарск) [collapse]

269 Чебоксары (АС «Привокзальная») – Ускасы Существующая схема маршрута Планируемая схема маршрута АС «Привокзальная» г. Чебоксары – ДКП г. Новочебоксарск – Атлашево – Шоршелы – Малое Камаево – Ирх-Сирмы – Эльбарусово – поворот на Ускасы – д. Ускасы (Мариинско-Посадский район) АС «Привокзальная» г. Чебоксары – ДКП г. Новочебоксарск – Атлашево – Шоршелы – Малое Камаево – Ирх-Сирмы – Эльбарусово – поворот на Ускасы – д. Ускасы- Ильменькасы – Вурманкасы – Тогаево – поворот на Эльбарусово – Вурман-Пилемчи – Карабаши – Девлетгильдино – поворот на Покровское – Покровское (Мариинско-Посадский район) [collapse]

114 Алатырь (ДКП г. Алатырь) – Ялушево Существующая схема маршрута Планируемая схема маршрута ДКП г. Алатырь – Чуварлеи – д. Ялушево (Алатырский район) ДКП г. Алатырь – «Почта» — Чуварлеи – д. Ялушево (Алатырский район) [collapse]

516 Чебоксары (АВ «Пригородный») – Козловка (ДКП г. Козловка) Существующая схема маршрута Планируемая схема маршрута АВ «Пригородный» г. Чебоксары – Андреево-Базары – Сине-Кинчеры – Карачево – Липово – Тоганашево – Аттиково – ДКП г. Козловка АВ «Пригородный» г. Чебоксары – Андреево-Базары – Сине-Кинчеры – Байгулово — Карачево – Липово – Тоганашево – Аттиково – Тюрлема — ДКП г. Козловка [collapse]

108 «Канаш (Канашский автовокзал) – Починок-Инели» Существующая схема маршрута Планируемая схема маршрута Канашский автовокзал (г. Канаш) – Малые Бикшихи – Коллективный сад – Караклы – Воронцовка – Маяк – Дубовка – ДКП с. Комсомольское – Александровка – Луцкое – д. Починок-Инели (Комсомольский район) Канашский автовокзал (г. Канаш) – Малые Бикшихи – Коллективный сад – Караклы – Воронцовка – Маяк – Дубовка – ДКП с. Комсомольское – Александровка – Луцкое – Старый Сундырь — д. Починок-Инели (Комсомольский район) [collapse]

270 «Чебоксары (Альгешево) – Новочебоксарск («Сокол») Существующая схема маршрута Планируемая схема маршрута с. Альгешево (Чебоксарский район) – ул. Р. Люксембург – Южная – ул. Березовая – ул. Декоративная – пос. Альгешево – ул. Мен-делеева – ул. Перова – Кинотеатр «Луч» – ул. Башмачникова – ул. Обиково – ул. Сапож-никова – ОАО «Чебоксарская керамика» – Бо-танический сад – Питомник – Дорисс-парк – ул. Хузангая – Эгерский бульвар – ТК «Шупашкар» – Микрохирургия глаза – Боль-ничный комплекс – ул. Баумана – ул. Гастелло – Школа № 53 – Торговый центр «Лента» – Маштехникум – ОАО «Промтрактор» – Четра – Завод силовых агрегатов – ООО «Яхтинг» – АО «Инкост» – проспект Тракторостроителей – Пихтулино – Типсирмы – Школа № 19 – Магазин «Ника» – Юраково – Детская больница – Рынок «Новочебоксарский» – ул. Пионерская – Дом быта «Орион» – Собор-ная площадь – Кинотеатр «Атал» – Магазин «Каблучок» – ул. Комсомольская – площадь Победы – Ледовый дворец «Сокол» (г. Ново-чебоксарск) с. Альгешево (Чебоксарский район) – ОАО «Чебоксарская керамика» – Ботанический сад – Питомник – Дорисс-парк – ул. Хузангая – Эгерский бульвар – ТК «Шупашкар» – Микрохирургия глаза – Больничный комплекс – ул. Баумана – ул. Гастелло – Школа № 53 – Торговый центр «Лента» – Маштехникум – ОАО «Промтрактор» – Четра – Завод силовых агрегатов – ООО «Яхтинг» – АО «Инкост» – проспект Тракторостроителей – Пихтулино – Типсирмы – Школа № 19 – Магазин «Ника» – Юраково – Детская больница – Рынок «Новочебоксарский» – ул. Пионерская – Дом быта «Орион» – Соборная площадь – Кинотеатр «Атал» – Магазин «Каблучок» – ул. Комсомольская – площадь Победы – Ледовый дворец «Сокол» (г. Новочебоксарск) [collapse]

234 Чебоксары (Завод им. В.И. Чапаева) – Новочебоксарск («Сокол») Существующая схема маршрута Планируемая схема маршрута Завод им. В.И. Чапаева (г. Чебоксары) – ул. Коллективная – ДК «Ровесник» – ул. Фруктовая – ул. Чернышевского – ул. Мате Залка – ул. Яноушека – Техникум связи – Мебельная фабрика – ул. Б. Хмельницкого – Центральный рынок – Русский драмтеатр – стадион «Олимпийский» – Гостиница «Рос-сия» – ул. П. Лумумбы – Стадион «Спартак» – Мега Молл – АО «Чебоксарский трикотаж» – Завод «Энергозапчасть» – ТЭЦ-2 – АО «Тек-стильмаш» – Гремячево – Аникеево – Восточ-ный поселок – МАДИ – проспект Тракторостроителей – Пихтулино – Типсирмы – Школа № 19 – ул. Первомайская – Дом правосудия – Детский городок – Ельниковская роща – Магазин «Каблучок» – ул. Комсомольская – площадь Победы – Ледовый дворец «Сокол» (г. Новочебоксарск) Завод им. В.И. Чапаева (г. Чебоксары) – ул. Коллективная – ДК «Ровесник» – ул. Фруктовая – ул. Чернышевского – ул. Мате Залка – ул. Яноушека – Техникум связи – Мебельная фабрика – ул. Б. Хмельницкого – Центральный рынок – Русский драмтеатр – стадион «Олимпийский» – Гостиница «Рос-сия» – ул. П. Лумумбы – Стадион «Спартак» – Мега Молл – АО «Чебоксарский трикотаж» – Завод «Энергозапчасть» – ТЭЦ-2 – АО «Тек-стильмаш» – Гремячево – Аникеево – Восточный поселок – МАДИ – проспект Тракторо-строителей – Пихтулино – Типсирмы – Магазин «Ника» – Юраково – Детская больница – Рынок «Новочебоксарский» – ул. Пионерская – Дом быта «Орион» – Соборная площадь – кинотеатр «Атал» – Магазин «Весна» – Магазин «Каблучок» – ул. Комсомольская – площадь Победы – Ледовый дворец «Сокол» (г. Новочебоксарск) [collapse]

114 Ядрин (ДКП г. Ядрин) – Моргауши (ДКП с. Моргауши) Существующая схема маршрута Планируемая схема маршрута ДКП г. Ядрин – ЯМОЗ – Сареево – Большое Чурашево – Лешкас-Асламасы – Ойкас-Асламасы – Вурманкас-Асламасы – Чемеево – Нискасы – Юнга – Юнгапоси – Москакасы – Ландыши – Оринино – Басурманы – Семень-касы – Кирпичный завод – ДКП с. Моргауши ДКП г. Ядрин – ЯМОЗ – Сареево – Большое Чурашево – Лешкас-Асламасы – Ойкас-Асламасы – Вурманкас-Асламасы – Чемеево – Нискасы – Юнга – Кубасы – выселок Первое Мая — Юнгапоси – Москакасы – Ландыши – Оринино – Басурманы – Семенькасы – Кирпичный завод – ДКП с. Моргауши [collapse]

127 Чебоксары (АС «Новосельская») – Тренькино – Ильинка Существующая схема маршрута Планируемая схема маршрута АС «Новосельская» г. Чебоксары – Роща – Завод «Контур» – Заовражное – к/с «Березка» – Чандрово – о/л «Салют» – Сюктерка – о/л «Чайка» – Дом дорожника – Хыркасы – Вур-манкасы – Питикасы – Малый Сундырь – Кадикасы – к/с «Гигант» – Кюрегаси – Мона-стырь – к/с «Дубрава» – Сундырский пово-рот – поворот на Шешкары – Чебелькасы – поворот на СПК «Волга» – Тренькино – с. Ильинка (Моргаушский район) АС «Новосельская» г. Чебоксары – Роща – Завод «Контур» – Заовражное – к/с «Березка» – Чандрово – о/л «Салют» – Сюктерка – о/л «Чайка» – Дом дорожника – Хыркасы – Вурманкасы – Питикасы – Малый Сундырь – Кадикасы – к/с «Гигант» – Шатракасы — Кюрегаси – Мона-стырь – к/с «Дубрава» – Сундырский пово-рот – поворот на Шешкары – Чебелькасы – поворот на СПК «Волга» – Тренькино – с. Ильинка (Моргаушский район) [collapse]

С 1 марта вводятся 4 новых маршрута:

4 Коллектиный сад (Канашский район) – ДРСУ (Канашский район) Схема маршрута Коллективный сад (Канашский район) – Ибресинское шоссе – КанМАШ – Голубой огонек – ул. Красноармейская – ул. Лесная – Медицинское училище – Рынок – Универбаза – Дом культуры – Узловая больница – ул. Заводская – Церковь – Вагоноремонтный завод – КанТЭТ – Восточный район – ДРСУ (Канашский район) [collapse]

9 Канаш (Канашский автовокзал) – Лесхоз Канашский автовокзал (г. Канаш) – ул. Кооперативная – Железнодорожный вокзал – Городская больница – Никольская церковь – сквер Афганцев – Городская администрация – Дом ветеранов – ул. Кирова – Районная администрация – Шевле – Лесхоз (Канашский район) [collapse]

10 Строительный техникум (Канаш) - Коллективный сад (Канашский район) Схема маршрута Строительный техникум (г. Канаш) – Восточный район – КанТЭТ – Вагоноремонтный завод – Церковь – ул. Заводская – Узловая больница – Дом культуры – ул. Московская – Городская администрация – сквер Афганцев – Городская больница – Железнодорожный вокзал – ул. Кооперативная – Автовокзал – КААЗ – ул. Фрунзе – БАМ – Малые Бикшихи – Коллективный сад (Канашский район) [collapse]

539 Чебоксары (АВ «Центральный») – Шоркасы Схема маршрута АВ «Центральный» – Кугеси (а/д М-7 «Волга») – Цивильск – Первое Чемерчеево – Харитоновка – к/с «Здоровье» – к/с «Союз» – Новое Сюрбеево – Чурачики – Вотланы – Кошноруй – Ямбахтино – д. Шоркасы (Канашский район) [collapse]

С 23 мая 2019 года планируется изменение схемы 325 маршрута, а с 16 июля 2021 года по 162 , 173, 237 и 251 маршрутам. На имеющихся альтернативных маршрутах планируется увеличение количества подвижного состава.

С 1 марта 2019 года отменяются следующие межмуниципальные маршруты:

Перечень отменяемых маршрутов с 1 марта 2019 года 101-э Новочебоксарск («Сокол») — Чебоксары(АС «Новосельская») 102 Чебоксары (АС «Привокзальная») – Кугеси (ул. Советская) 103 Чебоксары (АС «Привокзальная») – Цивильск (центр) 104 Чебоксары (АС «Привокзальная») – Ишлеи 115 Чебоксары (АС «Привокзальная») – Октябрьское 122 Чебоксары (АС «Новосельская») – т/к «Волжанка» 129 Чебоксары (АС «Новосельская») – Туруново 131 Чебоксары (АС «Новосельская») – Большое Карачкино 133 Цивильск (ДКП г. Цивильск) – Шоршелский поворот 145 Чебоксары (АС «Привокзальная») – к/с «Романтика» 150 Чебоксары (АС «Привокзальная») – Шорчекасы 151 Чебоксары (АС «Новосельская») – к/с «Сундырский» 152 Новочебоксарск (ДКП г. Новочебоксарск) – санаторий «Чувашия» 153 Чебоксары (АС «Привокзальная») – Лапсары – Кугеси (ул. Советская) 160 Чебоксары (АС «Привокзальная») – Алманчино 175 Чебоксары (АС «Привокзальная») – Словаши – Цивильск 179 Аликово (ДКП с. Аликово) – Шумерля (ДКП г. Шумерля) 197 Цивильск (ДКП г. Цивильск) – Шатьма – Анаткасы 198 Чебоксары (АС «Привокзальная») – Цивильск (ДКП г. Цивильск) – Красноармейское (ДКП с. Красноармейское) 199 Чебоксары (АС «Привокзальная») – Чадукасы – Красноармейское (ДКП с. Красноармейское) 200 Чебоксары (АС «Привокзальная») – Вурманкасы 201 Чебоксары (АС «Привокзальная») – к/с «Полянка» 203 Чебоксары (АС «Новосельская») – Юваново 205 Чебоксары (АС «Новосельская») – Кубасы 211 Чебоксары (АС «Привокзальная») – Коснарбоси 212 Чебоксары (АС «Привокзальная») – Туруново 221 Чебоксары (АС «Привокзальная») – Яныши 227 Аликово (ДКП с. Аликово) – Калинино (ДКП с. Калинино) 255 Чебоксары (АС «Привокзальная») – Цивильск – Байгеево 256 Цивильск (ДКП г. Цивильск) – Медикасы – Калиновка 257 Аликово (ДКП с. Аликово) – Красные Четаи (ДКП с. Красные Четаи) 332 Чебоксары (АС «Новосельская») – Новочебоксарск («Сокол») 334 Чебоксары (ул. Тополиная) – Новочебоксарск (Химтехникум) 117 Канаш (Канашский автовокзал) – Кармалы 124 Вурнары (ДКП пгт Вурнары) – Ершипоси – Ибреси (ДКП п. Ибреси) 126 Вурнары (ДКП пгт Вурнары) – Азим-Сирма 146 Канаш (Канашский автовокзал) – Кошноруй-Шигали 150 Канаш (Канашский автовокзал) – Шоркасы 183 Канаш (Канашский автовокзал) – Верхнее Девлизерово 189 Батырево (ДКП с. Батырево) – Яльчики (ДКП с. Яльчики 202 Канаш (Канашский автовокзал) – Цивильск (ДКП г. Цивильск) 198 Сиделево – Шихазаны – Канаш (Канашский автовокзал) – Коллективный сад 110 Шумерля (ДКП г. Шумерля) – Порецкое (ДКП с. Порецкое) 112 Шумерля (ДКП г. Шумерля) – Кабаново 118 Шумерля (ДКП г. Шумерля) – Порецкое (ДКП с. Порецкое) – Никулино 119 Шумерля (ДКП г. Шумерля) – Порецкое (ДКП с. Порецкое) – Антипинка 121 Шумерля (ДКП г. Шумерля) – Юманай 137 Шумерля (ДКП г. Шумерля) – Порецкое – Сыреси – Любимовка 145 Шумерля (ДКП г. Шумерля) – Кадеркино 147 Шумерля (ДКП г. Шумерля) – Мочковаши 148 Шумерля (ДКП г. Шумерля) – Березовка 117 Урмары (ДКП п. Урмары) – Янтиково — Кармалы 121 Урмары (ДКП пгт Урмары) – Канаш (Канашский автовокзал) 156 Новочебоксарск («Сокол») – Чебоксары (АС «Привокзальная») 112-п Чебоксары (АС «Привокзальная») – Моргауши (ДКП с. Моргауши) [collapse]

С 16 июля 2021 года отменяются следующие межмуниципальные маршруты:

Перечень отменяемых маршрутов с 16 июля 2021 года 180 Чебоксары (Пригородный автовокзал) – Синьялы 202 Кугеси (ул. Советская) — Лапсары — Чебоксары — Новочебоксарск (Иваново) 210 Чебоксары (АС «Привокзальная») — Цивильск — Чурачики 220 Чебоксары (ул. Гладкова) – Новочебоксарск (Иваново) 102-т Чебоксары (АС «При-вокзальная») – Кугеси (ул. Советская) 270-э Чебоксары (Новые Лапсары) – Новочебоксарск (Иваново) [collapse]

Проект Минтранса Чувашии в целом одобрен членами Правительства Чувашской Республики. Минтрансу Чувашии поручено согласовать с Минфином Чувашии разногласия по нескольким маршрутам в части обоснования вида регулярных перевозок. Также Минтрансу Чувашии рекомендовано в ближайшее время приступить к проведению конкурсных процедур по определению постоянных перевозчиков.