Михаил Игнатьев принимает участие в расширенном заседании президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О развитии рынка жилья и формировании комфортной городской среды»

В мероприятии принимает участие Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который является членом Государственного совета Российской Федерации, как высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации.

В рамках расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 10-12 февраля проходит семинар-совещание, участники которого в формате круглых столов обсуждают общие системные вопросы развития рынка жилья. Сегодня Михаил Игнатьев принял участие в работе секции, где рассматривались проблемы и перспективы комплексного развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства.

«Сформированные земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой – это основа любого строительства. Инфраструктурная часть в цене квадратного метра составляет около 7-10 тысяч рублей (в зависимости от региональной специфики). Сняв отдельные вопросы по инфраструктуре, можно снизить цену жилья. Сегодня на «круглом столе» поднималось много проблемных вопросов, которые мы обсудили с Министром энергетики российской Федерации Александром Новаком.

Второй важный момент – это снижение ставок по ипотечному кредитованию. Чтобы жилье было доступным, ставка должна быть не выше 8%», – отметил Михаил Игнатьев.

Расширенное заседание президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О развитии рынка жилья и формировании комфортной городской среды» проходит в обновленном формате, впервые опробованном на заседании президиума Госсовета 23 ноября 2018 года в Крыму и предполагающем неформальный диалог Президента России с главами регионов.