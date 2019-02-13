Завтра девятиклассники будут проходить итоговое собеседование

Диалог на десять баллов

Как уже сообщала «СЧ», в новом учебном году для выпускников 9-х классов введено итоговое собеседование по русскому языку. Три месяца назад школьники в порядке эксперимента попробовали выполнить его задания. А 13 февраля беседовать они будут уже на результат.

«Собеседование проводится для проверки навыков устной речи у школьников, — напоминает первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алевтина Федорова. — Это не экзамены, а допуск к ним — только после зачета по собеседованию девятиклассников допустят к государственной итоговой аттестации».

На собеседовании — а оно будет проходить в школах, где учатся ребята, — надо будет выполнить четыре задания. Первое — чтение вслух небольшого текста, около 180 слов. Ученикам дается пара минут, чтобы познакомиться с текстом, пробежать его глазами и затем начать читать. Второе задание — пересказ. Здесь также дают несколько минут на подготовку. В пересказ нужно обязательно включить предложенную в задании цитату.

Третье задание — монолог. Ученик сам может выбрать или описание фотографии, или повествование на основе жизненного опыта, или рассуждение по одной из сформулированных тем. Если школьник выбрал фотографию, то ему нужно будет описать, что он видит на снимке: место и время события, кто в нем участвует… При выборе второго варианта нужно будет рассказать о каких-то событиях из своей жизни — к примеру, о походе или экскурсии, которая запомнилась больше всего. Третий вариант предполагает рассуждение на одну из проблемных тем и ответ на вопрос «нужно ли?»

И, наконец, четвертое задание — диалог с собеседником-экзаменатором по выбранной учеником теме.

А как быть, если в день собеседования школьник заболел? Сможет ли он пройти его в другой день?

— При неявке по уважительной причине пройти устное собеседование можно будет 13 марта и 6 мая, — говорит Алевтина Федорова. — В эти же дни еще раз пройти собеседование смогут те, кто 13 февраля получил «незачет».

Блиц–ответ

Сколько времени отводится на выполнение всех заданий?

В среднем — 15-16 минут.

Кто проводит собеседование?

Это может быть любой школьный учитель.

По каким критериям оценивается ответ?

Темп чтения, правильная интонация, соблюдение речевых, грамматических, орфоэпических норм…

Сколько баллов надо набрать, чтобы получить зачет?

Для зачета достаточно получить 10 баллов. Максимальный балл — 19.

Фото Олега Мальцева из архива редакции