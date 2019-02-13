Город должен быть комфортным

Вчера в городе-спутнике Казани Иннополис в рамках расширенного заседания Госсовета России Михаил Игнатьев принял участие в семинаре-совещании органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

В мероприятиях семинара также участвовали первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, руководители регионов России, представители федеральных министерств и ведомств. Гостей города-спутника ознакомили с выставкой передовых ИТ-проектов. Далее работа проходила в группах. Обсуждались вопросы комплексного развития инфраструктуры, эффективного использования земель для жилищного строительства, снижения административной нагрузки на застройщиков и другие.

Поднимались темы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, решения проблем обманутых дольщиков, содействия молодым и многодетным семьям в приобретении жилья.

Сегодня в Иннополисе состоится расширенное заседание президиума Госсовета России по вопросу «О развитии рынка жилья и формировании комфортной городской среды».