Министр культуры Российской Федерации посетил Академию искусств и Чувашский драмтеатр

Владимир Мединский посетил Академию искусств в Чебоксарах и встретился с деятелями культуры в Чувашском драмтеатре.

В свой визит в Чебоксары министр культуры России Владимир Мединский не мог не посетить Академию искусств, в последнее время ставшую, пожалуй, одним из центров культуры чувашской столицы.

Танцовщицы, повторяющие классические «па» под руководством примы Театра оперы и балета Татьяны Альпидовской, поющие о родной Академии участницы хора, грянувший громкой музыкой хор… Дети Чебоксар и Новочебоксарска буквально обрушили свой талант на гостей учебного заведения.

«Успехов, творческих и в учебе!» — написал на специальной арт-стене послание ребятам Мединский, а Михаил Игнатьев оставил там краткое «Молодцы!»

Прогулявшись по Академии, в этот день можно было понять, как выглядит сегодня детское допобразование в Чувашии. Одни ребята исполняли спектакль «Аленький цветочек», другие играли на скрипках, третьи рисовали с натуры…

Фоторепортаж Олега Мальцева:

«У песни есть прекрасное свойство, ее можно дарить», — прозвучало в одном из кабинетов, где свое творчество демонстрировали гусляры. Здесь же Владимиру Мединскому вручили еще один подарок — книги (о жизни и творчестве Федора Павлова и о чувашской музыке).

Очень заинтересовали гостя девчонки из художественной школы имени Э. Юрьева, вышивавшие чувашские узоры, и их руководитель Ольга Федотова в хушпу, доставшемся ей от бабушки. В этом же кабинете министру подарили украшение из серебра, причем непростое. «Сила рода. Дух нации», — прокомментировала мастерица, протягивая кулон.

Воспитанники детского медиацентра «Куча-мала» продемонстрировали знание биографии федерального министра, подарив ему как историку книгу о Второй мировой (ее написал папа одной девочки). «Вы были журналистом и мы — журналисты, какова вероятность нам стать министрами?» — поинтересовались юные корреспонденты. «Если будете хорошо учиться и много работать и если захотите, станете», — прозвучало в ответ.

…Пообщавшись с юными творческими дарованиями, гости отправились на встречу с сегодняшними деятелями культуры. За круглым столом в Чувашском драмтеатре говорили о развитии и реконструкции театров, о мобильных библиотеках, о финансировании детских школ искусств, сельских домах культуры и обо многом другом.