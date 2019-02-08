В Чебоксарах пройдет V форум «Релавэкспо-2019»

Обсудят «релейные» проблемы

Состоялось заседание Программного комитета V форума «Релавэкспо-2019», который пройдет в Чебоксарах 23–26 апреля этого года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.

Эта традиционная международная научно-практическая конференция «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России» с выставкой в очередной раз пройдет под эгидой правительства Чувашии совместно с Ассоциацией «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики», НП «Содействие развитию релейной защиты, автоматики и управления в электроэнергетике». Поддержку окажет и Министерство энергетики России.

Главная тема нынешней конференции — «Вектор развития релейной защиты, автоматики и управления: экономичность и надежность электроснабжения». Параллельно пройдет выставка «Цифровая электротехника — электротехника будущего», где участники конференции смогут ознакомиться с последними достижениями в области релейной защиты и автоматизации. Форум «Релавэкспо» заслужил признание в профессиональной среде специалистов всех субъектов электроэнергетики.