Чебоксарский стадион судьбы

Командный чемпионат Европы по легкой атлетике, прошедший в 2015 году в Чебоксарах, ознаменовался не только азартной борьбой и личными рекордами. Именно эти соревнования сыграли свою роль в том, что украинская бегунья, чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира Наталья Погребняк решила выступать за Россию.

Два года назад Наталья вышла замуж за российского спортсмена Дмитрия Сорокина, выступающего в тройном прыжке. В интервью корреспонденту газеты «Спорт-Экспресс» спортсменка рассказала, как познакомилась с будущим супругом и почему решила принять гражданство РФ.

Первый раз Дмитрий и Наталья увиделись на банкете после зимнего чемпионата Европы 2015 года в Праге. «Познакомились через общих друзей, — рассказывает Наталья. — Потом общение прекратилось, и встретились мы случайно только летом на командном чемпионате в Чебоксарах. Там все как-то закрутилось, мы стали переписываться, он позвал меня встречать Новый год вместе. И все, понеслось…»

После свадьбы выяснилось: единственный вариант быть рядом с мужем и ребенком — сменить паспорт. По словам Натальи без смены гражданства она не могла находиться в России больше 90 дней.

«Мы с мужем два года месяцами не виделись. Я из Харькова, а границу на Донбассе закрыли. Прямого пути на Краснодар не осталось, приходилось добираться только в объезд», — вспоминает она.

В январе этого года ИААФ (Международная ассоциация легкоатлетических федераций, — Прим. ред.) разрешила Наталье выступать на национальных соревнованиях по легкой атлетике в России. Сейчас спортсменка собирается подать заявку, чтобы участвовать и в международных соревнованиях, пока, увы, в нейтральном статусе.

А недавно вместе с мужем она выступила на легкоатлетическом турнире «Русская зима». Дмитрий в своей дисциплине победил, а Наталья стала третьей в беге на 60 метров.

Фото Максима Васильева из архива редакции: В этом году Наталья Погребняк (на снимке — вторая слева) уже в статусе российской спортсменки сможет снова выступить на судьбоносном для нее стадионе «Олимпийский» — в июле в Чебоксарах пройдет юбилейный чемпионат страны по легкой атлетике.