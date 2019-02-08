В День защиты детей в Чувашии пройдет акция Первого канала «Стань Первым»

7 февраля Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев встретился с советником генерального директора по общественным проектам российской телекомпании «Первый канал» Александром Ильиным и генеральным продюсером телеканала «Музыка Первого» Борисом Хлудневым.

Обсуждались перспективы проведения в Чебоксарах благотворительной акции «Стань Первым!».

Как сообщил Александр Ильин, акция проводится ежегодно в Международный день защиты детей вот уже более 20 лет. Каждый год 1 июня команда Первого канала выезжает в один из регионов России с целью поднять на федеральном уровне проблемы материнства и детства, показать позитивный опыт региона по решению разнообразных детских проблем.

«Звёздный десант» из 150 телеведущих, известных артистов и музыкантов, прославленных спортсменов и журналистов посещает детские дома, больницы, патронатные семьи, воспитанников интернатов и реабилитационных центров, дарит детям памятные подарки и исполняет самые заветные желания.

Как правило, программа праздничных и спортивных мероприятий заканчивается грандиозным концертом известных артистов отечественной эстрады для детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из многодетных семей. Бесплатный Гала-концерт для всех желающих проходит и на центральной площадке праздника.

Ранее подобные акции проводились в Москве, Ярославле, Краснодаре, Иваново, Пензе, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Астрахани, Ижевске, Московской области и Крыму.

Михаил Игнатьев поддержал идею проведения акции в Чувашской Республике в год празднования 550-летия города Чебоксары и поручил сформировать организационный комитет для решения текущих вопросов.

В беседе также принимали участие министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Кудряшов, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев, глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков.