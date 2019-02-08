История республики на страницах «СЧ»

На последней полосе
85 лет тому назад — Февраль 1934 года
2 февраля 34 года с базара г. Чебоксары УВЕДЕНА ЛОШАДЬ кобыла со сбруей, карей масти, у правого глаза царапина. Знающих — сообщить по адресу дер. Шорча-кассы того же с/совета, колхоз «Илемень».
Чувашская контора Госбанка ОБЪЯВЛЯЕТ продажу имущества, принадлежащего совхозу Садвинтреста г. Чебоксар за просрочку оплаты банковской ссуды:
1) Железо разное 4150 кгр.
2) Вата белая 171 кгр.
3) Бычки племенные 8 шт.
4) Четыре лошади.
5) Столовая с кухней.
Продается обобществленному сектору.
За справками обращаться в Госбанк в товарную группу. Телефон № 2-31.
80 лет тому назад — Февраль 1939 года
Чебоксарской коревой станции ТРЕБУЮТСЯ ДОНОРЫ, т.е. лица, которые без ущерба для своего здоровья могут давать кровь. За 100 куб. см. крови станция платит 30 рублей.
АДРЕС: г. Чебоксары, ул. Красноармейская, дом № 3.
9 февраля в 8 часов утра в Чебоксарах с улицы Ярославской (около бани) пропала охотничья собака.
Приметы: масть — темно-желтого цвета, на лбу белая полоса, грудь, все четыре ноги и конец хвоста — белые, возраст 6 лет.
Знающих просьба сообщить через дежурного милиции (г. Чебоксары) Ильину.
Тт. конюхи, скотники, колхозники, единоличники,
НЕ УПУСКАЙТЕ ВРЕМЯ ЛИНЯНИЯ ШЕРСТИ!
СОБИРАЙТЕ И СДАВАЙТЕ ее на склад СОЮЗЗАГОТШЕРСТИ (склады имеются в каждом райцентре), в селах сдавайте сборщикам шерсти.
Учтите, что шерсть-линька ценное сырье для промышленности!
Союззаготшерсть.
70 лет тому назад — Февраль 1949 года
ХРОНИКА
Арестованная американская журналистка А. Стронг вчера выслана из пределов СССР.
60 лет тому назад — Февраль 1959 года
Зимний лес. Тишина.
Если сердцу отчего-то горько
Или мысли смутные волнуют,
Приходи послушать на пригорке
Тишину прозрачную лесную.
Он тебя поймет и успокоит,
Снежный лес, безмолвный и зеленый,
Тронет сердце ласковой рукою,
И уйдешь отсюда исцеленный.
Н. Черепанова
С 1 марта по 1 мая 1959 года в республике проводится КИНОФЕСТИВАЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ
Во время кинофестиваля будут показаны следующие фильмы:
«Механизация возделывания овощей и картофеля»
«За передовую агротехнику сахарной свеклы»
«Культуры репчатого лука» <…>
«Кукуруза — культура больших возможностей»
«Пути повышения качества шерсти»
«Разводите кроликов»
«Прудовое хозяйство колхоза»
Чувашская контора по прокату кинофильмов
50 лет тому назад — Февраль 1969 года
КАФЕ «ТЕАТРАЛЬНОЕ»
С 17 по 23 февраля проводится НЕДЕЛЯ ПРОВОДОВ РУССКОЙ ЗИМЫ.
Приглашаем вас на блины! Блины со сметаной, повидлом и маслом, с медом, вареньем и творожком! Кто пожелает — и с пшенной кашей, и с холодным молочком!
40 лет тому назад — Февраль 1979 года
ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ! В Центральный универмаг (пр. Ленина, 26) ПОСТУПИЛИ в продажу холодильники марки «Свияга».
Дирекция
К СВЕДЕНИЮ ЧЕБОКСАРЦЕВ! В демонстрационном зале Дома мод 1 марта СОСТОИТСЯ показ весенней коллекции одежды.
Начало в 18 часов.
Объединение «Чувашшвейбыт»
Многие улицы и тротуары в Чебоксарах плохо очищаются от снега и льда. (Из писем читателей).
30 лет тому назад — Февраль 1989 года
Клуб выходного дня «Общение» Дома культуры МВД ЧАССР ПРОВОДИТ бал знакомств «Кому за 30».
В программе: психологический театр «Праздник общения». Квалифицированный специалист-психолог поможет вам вырваться из плена одиночества и несколько часов пожить во всей полноте собственного «Я», ощутить и заново понять свои реальные достоинства и недостатки, избавиться от стеснительности, отчетливей осознать свои подлинные притязания к возможному спутнику жизни, познать себя;
танцы под возрожденные ритмы.
Время проведения — еженедельно по пятницам и воскресеньям. Начало в 19 часов.