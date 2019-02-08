История республики на страницах «СЧ»

На последней полосе

85 лет тому назад — Февраль 1934 года

2 февраля 34 года с базара г. Чебоксары УВЕДЕНА ЛОШАДЬ кобыла со сбруей, карей масти, у правого глаза царапина. Знающих — сообщить по адресу дер. Шорча-кассы того же с/совета, колхоз «Илемень».

Чувашская контора Госбанка ОБЪЯВЛЯЕТ продажу имущества, принадлежащего совхозу Садвинтреста г. Чебоксар за просрочку оплаты банковской ссуды:

1) Железо разное 4150 кгр.

2) Вата белая 171 кгр.

3) Бычки племенные 8 шт.

4) Четыре лошади.

5) Столовая с кухней.

Продается обобществленному сектору.

За справками обращаться в Госбанк в товарную группу. Телефон № 2-31.

80 лет тому назад — Февраль 1939 года

Чебоксарской коревой станции ТРЕБУЮТСЯ ДОНОРЫ, т.е. лица, которые без ущерба для своего здоровья могут давать кровь. За 100 куб. см. крови станция платит 30 рублей.

АДРЕС: г. Чебоксары, ул. Красноармейская, дом № 3.

9 февраля в 8 часов утра в Чебоксарах с улицы Ярославской (около бани) пропала охотничья собака.

Приметы: масть — темно-желтого цвета, на лбу белая полоса, грудь, все четыре ноги и конец хвоста — белые, возраст 6 лет.

Знающих просьба сообщить через дежурного милиции (г. Чебоксары) Ильину.

Тт. конюхи, скотники, колхозники, единоличники,

НЕ УПУСКАЙТЕ ВРЕМЯ ЛИНЯНИЯ ШЕРСТИ!

СОБИРАЙТЕ И СДАВАЙТЕ ее на склад СОЮЗЗАГОТШЕРСТИ (склады имеются в каждом райцентре), в селах сдавайте сборщикам шерсти.

Учтите, что шерсть-линька ценное сырье для промышленности!

Союззаготшерсть.

70 лет тому назад — Февраль 1949 года

ХРОНИКА

Арестованная американская журналистка А. Стронг вчера выслана из пределов СССР.

60 лет тому назад — Февраль 1959 года

Зимний лес. Тишина.

Если сердцу отчего-то горько

Или мысли смутные волнуют,

Приходи послушать на пригорке

Тишину прозрачную лесную.

Он тебя поймет и успокоит,

Снежный лес, безмолвный и зеленый,

Тронет сердце ласковой рукою,

И уйдешь отсюда исцеленный.

Н. Черепанова

С 1 марта по 1 мая 1959 года в республике проводится КИНОФЕСТИВАЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ

Во время кинофестиваля будут показаны следующие фильмы:

«Механизация возделывания овощей и картофеля»

«За передовую агротехнику сахарной свеклы»

«Культуры репчатого лука» <…>

«Кукуруза — культура больших возможностей»

«Пути повышения качества шерсти»

«Разводите кроликов»

«Прудовое хозяйство колхоза»

Чувашская контора по прокату кинофильмов

50 лет тому назад — Февраль 1969 года

КАФЕ «ТЕАТРАЛЬНОЕ»

С 17 по 23 февраля проводится НЕДЕЛЯ ПРОВОДОВ РУССКОЙ ЗИМЫ.

Приглашаем вас на блины! Блины со сметаной, повидлом и маслом, с медом, вареньем и творожком! Кто пожелает — и с пшенной кашей, и с холодным молочком!

40 лет тому назад — Февраль 1979 года

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ! В Центральный универмаг (пр. Ленина, 26) ПОСТУПИЛИ в продажу холодильники марки «Свияга».

Дирекция

К СВЕДЕНИЮ ЧЕБОКСАРЦЕВ! В демонстрационном зале Дома мод 1 марта СОСТОИТСЯ показ весенней коллекции одежды.

Начало в 18 часов.

Объединение «Чувашшвейбыт»

Многие улицы и тротуары в Чебоксарах плохо очищаются от снега и льда. (Из писем читателей).

30 лет тому назад — Февраль 1989 года

Клуб выходного дня «Общение» Дома культуры МВД ЧАССР ПРОВОДИТ бал знакомств «Кому за 30».

В программе: психологический театр «Праздник общения». Квалифицированный специалист-психолог поможет вам вырваться из плена одиночества и несколько часов пожить во всей полноте собственного «Я», ощутить и заново понять свои реальные достоинства и недостатки, избавиться от стеснительности, отчетливей осознать свои подлинные притязания к возможному спутнику жизни, познать себя;

танцы под возрожденные ритмы.

Время проведения — еженедельно по пятницам и воскресеньям. Начало в 19 часов.