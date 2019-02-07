9 февраля жителей Чувашии приглашают на «Лыжню России»

Готовим лыжи и прокладываем трассы

Солнце, скорость, свежий ветер и приятные эмоции! Жителей нашей страны снова приглашают на «Лыжню России». Традиционно в ней принимают участие города и районы Чувашии.

Массовые гонки проходят в нашей республике с 2005 года, рассказал на еженедельном совещании у Главы республики министр физической культуры и спорта Михаил Богаратов. И если в прошлом году на старт в регионе вышло 63 тысячи человек, то в этом году ожидается 65 тысяч участников.

Забег состоится уже в эту субботу, 9 февраля, в Чебоксарах он пройдет в районе аэропорта (конечная остановка троллейбусов № 2, 9 и 15). Ограничений по возрасту лыжников, как всегда, нет, нужна лишь справка-допуск от врача. Зарегистрироваться на соревнование можно с 5 по 8 февраля на стадионе «Энергия» (с 10 до 16 часов) во время работы мандатной комиссии, регистрация пройдет также 9 февраля с 8 до 11 часов.

Торжественное открытие «Лыжни России» назначено на 11.45, а уже в полдень начнутся забеги, которых будет четыре. Кроме награждения победителей и призеров отметят также самого юного и самого старшего участников. Главным почетным судьей соревнования будет победительница Зимних юношеских Олимпийских игр–2016 и участница зимних Олимпийских игр–2018 Лана Прусакова.

И пока участники гонок готовятся к забегу, в муниципалитетах прокладывают лыжные трассы, составляют культурную программу, планируют выездную торговлю. Необходимо предусмотреть подъездные пути и стоянки для автомобилей, организовать участникам транспортное сопровождение, отметил Михаил Игнатьев. Важно, чтобы каждый участник «Лыжни России» ушел домой с отличным настроением.

Фото Олега мальцева из архива редакции: В прошлом году в Чебоксарах на «Лыжню России» вышли 14 тысяч человек, в Чувашии — более 63 тысяч, а по всей России — около полутора миллионов.