В Цивильском районе задержали пьяную автоледи с двумя детьми

Неизвестно, чем закончилась бы эта экстремальная поездка, если бы не экипаж отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Цивильский» в составе лейтенантов полиции Сергея Владимирова и Дениса Антонова.

Инспекторы остановили автомашину ВАЗ-2112 на выезде из деревни Вурумсют. Признаки опьянения у хозяйки автомашины были налицо. Едва справляясь с непослушным языком, женщина объяснила, что выпила бутылку пива. Но результаты освидетельствования показали куда более значительную степень опьянения. Это еще полбеды, что дама после ссоры с родителями собралась к себе в Мариинско-Посадский район вместе с таким же «тепленьким» мужем. В салоне находились еще и двое детей правонарушительницы, одному из которых нет и года! Сев за руль в таком виде, сельчанка подвергала их смертельной опасности. Хорошо, что полицейский патруль в поздний час был начеку…

Всего же в минувшие выходные инспекторы выявили в республике 24 водителя с признаками опьянения. Пятеро из них отказались от прохождения медосвидетельствования.

Повторно пьяными за рулем попались 11 уже лишенных прав автолюбителей.

Фото ГИБДД МВД по Чувашии: Даже подуть в трубочку у пьяной мамочки получилось далеко не с первого раза.