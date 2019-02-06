Сотрудники МЧС обходят частные подворья в Канашском районе

Мероприятия проводятся в рамках объявленного в МЧС Годом предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Противопожарный рейд на этот раз прошел в деревнях Новые Ачакасы и Елмачи Канашского района.

Сотрудники провели с жильцами профилактические беседы об основных причинах возгораний в частных жилых домах и подворьях, ознакомили со статистикой пожаров в республике, напомнили азы пожарной безопасности в быту, правила пользования печным отоплением и электроприборами. Указав на выявленные опасные нарушения, спасатели дали рекомендации по их скорейшему устранению.

«Хозяева редко содержат печи в идеальном состоянии. Часто отсутствуют притопочные листы, имеются трещины в дымоходах, – рассказал инспектор местного отделения надзорной деятельности Валерий Калинин. – Однако после наших советов владельцы стараются привести свои жилища в должный порядок».

В домах, где проживают многодетные семьи, сотрудники МЧС установили автономные пожарные извещатели, закупленные по инициативе главы Ачакасинского сельского поселения Анатолия Аввакумова.