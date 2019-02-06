«Награжден за храбрость в бою…»

Чувашия в тылу и на фронте 75 лет назад

31 января 1944 г.

С 31 января по 15 февраля 1944 года в боях в районе деревни Быково санитар 7-й стрелковой роты 26-го гвардейского стрелкового полка 7-й гвардейской стрелковой дивизии Низам Абитов, 1906 г.р., призванный Чкаловским РВК (сейчас Батыревский район), вынес с поля боя 27 тяжело раненных бойцов и командиров с их личным оружием. Приказом по полку № 9/н от 10.03.1944?г. награжден медалью «За отвагу».

В боях с 31.01 по 6.02.1944 г. под огнем противника старшина 1-й стрелковой роты 14-го гвардейского стрелкового полка 7-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии сержант Иван Иванович Иванов доставлял вовремя горячую пищу бойцам на передовую линию и обеспечивал роту боеприпасами, несмотря на сильный артиллерийско-минометный огонь противника. Приказом от 11.02.1944 г. за этот подвиг боец награжден медалью «За отвагу».

В Канашском эвакогоспитале № 3062 умер от ран Василий Федорович Панин, 1926 г.р., рядовой, проходивший службу в в/ч 10839?2-го учебного стрелкового полка.

Похоронен в братской могиле № 10 на кладбище города Канаша.

Урлашкин Ларион, 9.05.1916 г.р., в этот день погиб в лагере шталаг VIK(326), имел лагерный номер 102634, первичное место захоронения Херне, округ Арнсберг, кл. Вальдфридхоф.

1 февраля 1944 г.

1.02.1944 г. в бою за деревню Годубово храбро сражался с немецкими захватчиками командир отделения 7-й стрелковой роты 20-го гвардейского стрелкового полка 7-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии сержант Ванюхин Александр Степанович, 1920 г.р., член ВКП(б), призванный Вурнарским РВК 10.02.1940 г. Со своим отделением он уничтожил десять гитлеровцев. В этом бою он погиб смертью храбрых. Приказом от 10.02.1944 г. награжден медалью «За отвагу» (посмертно).

Уроженец д. Бреняши Шумерлинского р-на Кочетков Илья Емельянович, 1923 г.р., стрелок 99-го стрелкового полка, красноармеец, умер в этот день в эвакогоспитале № 3609 от раны позвоночника и захоронен на Заельцовском кладбище г. Новосибирска.

В эвакогоспитале № 3063 города Цивильска умер от ран рядовой Трикаша Иван Никитович, 1926 г.р. Похоронен в братской могиле на городском кладбище.

2 февраля 1944 г.

Уроженец г. Канаша Иванов Осип Иванович, красноармеец 169-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии 42-й армии Ленинградского фронта, 1910 г.р., призванный 8.01.1942 г. Канашским ГВК, умер от ран в эвакогоспитале номер 2009. Захоронен на Пискаревском кладбище. …Еще 14 января подразделения 86-й стрелковой дивизии начали наступление из района Пулковских высот, но в бою за ст. Александровка потеряли до 80% своего личного состава и были выведены с передовой для пополнения. Через две недели, в ночь на 31 января, дивизия переправилась через р. Лугу и в кровопролитных боях повела наступление с общим направлением на Ляды — Струги Красные. В одном из этих боев и был смертельно ранен 33-летний боец Осип Иванов, проживавший до призыва в РККА в Канаше по ул. Ильича, дом 2.

3 февраля 1944 г.

В этот день свой подвиг совершил Иосиф Шоломович Островский, 1913 г.р., еврей, призванный Ядринским РВК, наводчик батареи 45-го гвардейского артиллерийского полка 19-й гвардейской стрелковой дивизии Западного фронта. «В боях на подступах к г. Витебск наводчик гаубичной батареи гв. мл. сержант Островский проявил исключительную храбрость и умение владеть порученным делом, — говорится в наградном листе.?— 3 февраля 1944 года, находясь на прямой наводке, под сильным артобстрелом противника, огнем своего орудия разбил 2 пулемета противника и обеспечил захват пехотой деревни Барышино. В боях за деревню Поповка выкатил орудие на руках вслед за пехотой, подбил самоходное орудие типа «Фердинанд» и разбил 2 станковых пулемета противника с их расчетом».

Приказом № 20/н от 8.03.1944 г. Иосиф Шоломович награжден орденом «Красная звезда».

4 февраля 1944 г.

Уроженец деревни Н. Яндобы, сейчас Туруново Канашского района, Василий Хрисанович Хрисанов, 1922 г.р., стрелок 17-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 6-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, призванный Канашским РВК, рядовой, в бою за деревню Искрица Звенигородского р-на Киевской области Украины в ночь с 4.02.1944 г. на 5.02.1944 г. пропал без вести.

5 февраля 1944 г.

Елизавета Ивановна Куликова, призванная в 1943 г. Канашским РВК, 1923 г.р., красноармеец, погибла 5.02.1944 г. Похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве.

6 февраля 1944 г.

В этот день погиб в плену уроженец Чебоксар Александр Волков, 5.11.1905 г.р.

А в бою за деревню Искренное 6.02.1944 года, когда маневрирующие танки противника беспрерывно рвали телефонную связь, благодаря четкой работе радиста Александра Николаевича Ванюшкина, 1924 г.р., призванного Красночетайским РВК, командир 10-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 6-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 2-го Украинского фронта по восстановленной рации имел возможность без перерыва руководить боем и иметь связь с командиром батальона. Этим наш земляк помог выполнить боевую задачу. Приказом по полку от 1.03.1944 г. гвардии рядовой Ванюшкин награжден медалью «За отвагу».

7 февраля 1944 г.

«7.02.1944 г., находясь на боевом посту, отбил гранатную контратаку противника. Взрывом вражеской гранаты Мухамедшинов был убит» (из наградного листа Саиджи Мухамедшинова). Приказом № 49 по Военному совету 22-й армии санинструктор 352-го отдельного артиллерийско-пулеметного батальона 118-го Укрепрайона старший сержант Саиджа Мухамедшинов, 1906 г.р., призванный Канашским РВК в 1941 г., посмертно награжден орденом Отечественной войны II-й степени.

СПРАВКА «СЧ» 352-й отдельный артиллерийско-пулеметный батальон сформирован осенью 1941 г. в деревне Сугайкасы Канашского района.

Из сводки Совинформбюро за 5 февраля 1944 года:

В течение 5 февраля на НАРВСКОМ направлении наши войска вели бои по очищению от отдельных групп противника восточного берега реки НАРВА и заняли несколько населенных пунктов.

…Наши войска, наступающие вдоль побережья ЧУДСКОГО ОЗЕРА и к востоку от него, продвинулись вперед и заняли несколько населенных пунктов.

…Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в результате стремительного удара подвижных соединений и пехоты и умело проведенного обходного маневра овладели областными центрами Украины: городами ЛУЦК и РОВНО, городом и крупным железнодорожным узлом ЗДОЛБУНОВ, а также с боями заняли более 200 других населенных пунктов.

…Партизанский отряд, действующий в Одесской области, в течение двух дней вел бой с карательной экспедицией немцев. Гитлеровцам удалось окружить партизан. Советские патриоты заняли круговую оборону, огнем из всех видов оружия отбили несколько ожесточенных атак врага и истребили до 400 немцев. Ночью партизаны прорвали вражеское кольцо и вышли из окружения.

В эти дни в Чувашии:

«Число любителей бокса в Чебоксарах постепенно растет. Большая заслуга в этом принадлежит члену спортивного общества «Сталинец», бывшему чемпиону Украины в среднем весе тов. Рожкову, который сумел в годы войны воспитать из молодых чебоксарцев целую группу боксеров. Многие из его воспитанников сейчас находятся на фронте, и в секцию бокса общества «Сталинец» приходят письма с переднего края, в которых командиры благодарят секцию и тов. Рожкова за подготовку волевых, бесстрашных бойцов.

«Красная Чувашия» (с 1952 года — «Советская Чувашия»), 6 февраля 1944 года

На снимке: занятия в детской спортивной школе по боксу; второй слева — руководитель школы тов. Рожков. Фото С. Фрида.

Ведущий рубрики — Евгений Шумилов okkai@mail.ru

Фото с сайта sputnik.md: Февраль 1944 года. Города Луцк и Ровно освобождены от фашистов.