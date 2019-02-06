Шаги к чувашскому. Шаг двадцатый

Или начнем с «себя»

Изучая любой язык, одно из первых слов, которые мы узнаем, — местоимение «я». По-чувашски это будет «эпӗ» (есть также краткая форма «эп»), а потом следует все остальное. Вот об этом остальном мы и попробуем поговорить сегодня.

Например: я хочу, я буду, я думаю, я не знаю, я понял, мне надо (я нуждаюсь) и так далее… Попробуем выстроить это в одну цепочку с одним только глаголом и сформулировать правила почти на все случаи жизни. Итак, возьмем глагол ПӖЛ, то есть «знай, знать». Вы заметили, что я даю сразу два варианта перевода? Да-да, именно два, поскольку дословно это переводится как «знай», но в словарях слово обозначается как «знать». Почему? Потому что для чувашского языка это основная форма, начальная, минимальная, отправная, базовая, к которой уже прикрепляются все остальные аффиксы и окончания. Итак, ПӖЛ — «знай», например: ПӖЛ, ТУСӐМ — знай, мой друг. СӖН — предлагай. ӐНЛАН — пойми. ШУТЛА — думай, считай.

А вот чтобы сказать «знать», в предложении мы используем аффикс –МА или –МЕ, так как слово звучит мягко (там есть гласная Ӗ, которая смягчает), и «знать» будет ПӖЛМЕ, например: ПӖЛМЕ ҪУК — нет (невозможно (у)знать), СӖНМЕ — предлагать, ӐНЛАНМА — понимать, ШУТЛАМА — думать, считать.

Теперь возьмем наше «первое» местоимение, то есть местоимение первого лица единственного числа, и добавим его к основе глагола ПӖЛ. Эпӗ пӗл… Не хватает чего-то! Конечно, окончания, в чувашском языке это аффиксы. Для настоящего времени используется двойной аффикс -ЕТӖП или -АТӐП. Опять же поскольку гласные мягкие — нам понадобится -ЕТӖП, получаем: Эпӗ пӗлетӗп — я знаю. Краткая разговорная форма: эпӗ пӗлеп — я знаю.

Вот еще примеры: Эпӗ сӗнетӗп — я предлагаю.

Эпӗ тӳлетӗп — я плачу. Эпӗ ӑнланатӑп — я понимаю. Эпӗ шутлатӑп — я думаю, считаю.

Для прошедшего очевидного (то есть если мы точно знаем, видели, наблюдали и тому подобное) окончание -ТӖМ (-ТӐМ) или -РӖМ (-РӐМ). В нашем случае -ТӖМ, так как мягкая гласная, и основа оканчивается на одну из этих трех букв Л, Н и Р. В остальных случаях было бы -РӖМ или -РӐМ.

Например: Эпӗ пӗлтӗм — я узнал. Эпӗ сӗнтӗм — я предложил. Эпӗ ӑнлантӑм — я понял. Эпӗ шутларӑм — я подумал, посчитал.

Будущее время, если мы уверены в нем, совпадает с настоящим, то есть Эпӗ пӗлетӗп (ыран — завтра, например), но если мы сомневаемся и не уверены в этом, то получаем будущее неочевидное время с окончанием -ӖП или –ӐП. Например: Эпӗ пӗлӗп — я (скорее всего, но не уверен) узнаю, я надеюсь (верю, думаю), что узнаю.

Еще примеры: Эпӗ сӗнӗп — я, наверное, предложу. Эпӗ ӑнланӑп — я, скорее всего, пойму. Эпӗ шутлӑп — я постараюсь подумать, посчитать.

Дальше можно прибавить аффикс –есшӗн (-асшӑн), который выражает хотение, например: Эпӗ пӗлесшӗн — я хочу знать, я хотел бы знать. Эпӗ сӗнесшӗн — я хотел бы предложить. Эпӗ ӑнланасшӑн — я хотел бы понять. Эпӗ шутласшӑн — я хочу подумать, посчитать.

А можно прибавить аффикс мелле (-малла), который выражает необходимость, но уже вместо «эпӗ» мы ставим «манӑн» (мне, мой) например: Манӑн пӗлмелле — мне нужно знать. Манӑн сӗнмелле — мне нужно предложить. Манӑн ӑнланмалла — мне нужно понять. Манӑн шутламалла — мне нужно подумать, посчитать.

Дорогие друзья, предлагаю сделать небольшое упражнение, а точнее, используя нижеуказанные глаголы, составить с ними простые фразы по образцу данного урока со всеми вариантами. Некоторые глаголы меняют свою основу, и это вы должны узнать. Среди тех, кто выполнит задание правильно и (или) оригинально, я разыграю небольшой приз — книжку «1000 и одно слово, иллюстрированный словарь на чувашском языке».

А вот и глаголы: КИЛ — прийти, КАЙ — уйти, пойти, ЛАР — сидеть, ҪИ — кушать, ТУ — делать, ПАР — дать, ВУЛА — читать, ҪЫР — писать, КИЛӖШ — нравиться, соглашаться.