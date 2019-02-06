Трое жителей Чувашии погибли, пятеро ранены в ДТП во Владимирской области

Жуткая авария произошла глубокой ночью 4 февраля на трассе М-7 «Волга» в Судогодском районе Владимирской области.

Микроавтобус «Мерседес-Бенц», следовавший из Чувашии в Москву, влетел в «КамАЗ» с прицепом и затем оказался в кювете. Сотрудники Госавтоинспекции считают, что причиной ДТП могло стать несоблюдение безопасной дистанции водителем микроавтобуса. Он родом из Алатыря, возраст — 39 лет. Водитель также получил травмы и доставлен во Владимирскую клиническую больницу вместе с пятью пострадавшими пассажирами. Все они — алатырцы и поречане. В Минздраве Чувашии уточнили: двое пострадавших находятся в реанимации, у четверых — средняя степень тяжести. Детей среди пострадавших нет.

Несчастный случай был обсужден вчера на еженедельной планерке Главы республики. Михаил Игнатьев поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим. «Тех, кого можно перевозить, нужно доставить в лечебные учреждения Чувашии. Те, кто нетранспортабелен, должны быть обеспечены всеми необходимыми лекарствами», — дал он поручение министру здравоохранения республики Владимиру Викторову.

Глава Чувашии выразил глубокое соболезнование семьям и родственникам погибших в ДТП, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

По информации пресс-службы МВД по Чувашии, данный «Мерседес-Бенц» изначально предназначался для грузовых перевозок и был переделан хозяином в пассажирский. Разрешения на перевозку людей у него не было. В 2018 году на водителя было составлено 29 протоколов за нарушение Правил дорожного движения, в основном за нарушения скоростного режима.

3 февраля в сводки дорожных происшествий попал и микроавтобус «Луидор». ДТП с его участием произошло в первой половине дня на 52-м километре автомобильной дороги «Чебоксары — Сурское» в Красноармейском районе. По неизвестным причинам водитель потерял управление транспортным средством и допустил опрокидывание машины на бок. В автобусе находились десять человек, в результате аварии никто не пострадал. Состояние алкогольного опьянения у водителя не установлено.