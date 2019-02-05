Чувашия получила 1,8 млрд рублей на развитие туризма

Чувашская Республика вошла в число 22 регионов, которые получили федеральные субсидии на создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым распределены средства федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма». Чувашия получит на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера «Чувашия – сердце Волги» 1,8 млрд рублей. В 2019 и 2020 года сумма финансирования составит по 500 млн рублей, в 2021 году – 800 млн рублей.

«Региональным властям нужно отремонтировать существующие объекты, привести в порядок коммуникации, обеспечить по возможности транспортную доступность к местам, которые интересны туристам, – словом, привести кластеры в нормальный, цивилизованный вид, чтобы у наших и иностранных граждан было желание приезжать и отдыхать», — отметил Дмитрий Медведев.

Ядром кластера «Чувашия – сердце Волги» являются Чебоксары. Для столицы республики это реальный шанс стать центром речного круизного туризма. Первыми объектами, которые будут реализованы в рамках выделенных средств, станут завершающий этап реконструкции Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря и Красная площадь. Работы будут выполнены в 2019 году. Реконструкция Чебоксарского залива запланирована на 2020-2021 годы. Все проекты готовы.

«Благодаря личному вниманию Главы региона Михаила Игнатьева, председателя Кабинета Министров Ивана Моторина, министра культуры Чувашии мы получили поддержку правительства Российской Федерации. Сегодня у нас есть реальная возможность сделать центр города притягательным для туристов, вернуть значимость исторически важным местам к 550-летию Чебоксар, завершить реконструкцию Московской набережной, которая стала туристическим брендом Республики. Это ценный подарок к юбилею города. Впереди нас ждет ответственная и масштабная работа», — прокомментировал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Справочно: подписанным постановлением на 2019 год и последующие два года около 21 млрд рублей из федерального бюджета распределены по 24 инвестиционным проектам по созданию туристских кластеров в 22 субъектах Федерации. Субсидии предоставляются в том числе, на создание туристских кластеров «Зихия» в Республике Адыгея, «Каракольские озёра» в Республике Алтай, «Пхия – Кислые источники» в Карачаево-Черкесской Республике, «Чувашия – сердце Волги» в Чувашской Республике, «Приморье» в Приморском крае. За счёт такой поддержки государства в кластерах должны появиться новые, комфортные гостиницы, кемпинги, кафе, прокат транспорта.